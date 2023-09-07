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Birleşmiş Milletler: Denizlerden yıllık 6 milyar ton kum çekiliyor

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Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), deniz ve okyanuslardan yıllık 6 milyar ton kum çekildiğini ve bunun sonucunda sualtı biyolojik çeşitliliğin tehlike altında olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler: Denizlerden yıllık 6 milyar ton kum çekiliyor

UNEP dün yaptığı açıklamada, deniz ve okyanuslardan yıllık 6 milyar ton kum çekildiğini bunun da günde 1 milyondan fazla damperli kamyon hacmine eş değer olduğunu duyurdu.

UNEP, sualtı biyo-çeşitliliğinin tehlike altında vurgulayarak denizlerden ve okyanuslardan çekilen kumun takibi için Deniz Kumu Takibi adlı bir veri platformu kurduğunu belirtti.

Kum çekme miktarının kıyı ve deniz ekosisteminin yapısını ve işlevini sürdürmek için nehirlerin ihtiyaç duyduğu, yılda 10 ila 16 milyar tonluk doğal yenilenme oranına yaklaştığı ifade edilerek bu durumun endişe verici olduğu vurgulandı.

UNEP açıklamasında “Kum ve çakıl için sığ deniz madenciliği çeşitli inşaat faaliyetlerinin merkezinde yer alır. Kıyı savunması inşa etmek ve rüzgar veya dalga türbinleri gibi açık deniz enerji altyapısını desteklemek için deniz kumuna ihtiyaç duyulacağından, yükselen deniz seviyeleri ve fırtınalar kıyı toplulukları için bir tehdit oluşturuyor. Kum çekme, su bulanıklığından etkilenen deniz biyo-çeşitliliği, besin bulunabilirliğindeki değişiklikler ve gürültü kirliliği de dahil olmak üzere kıyı ve deniz yatağı ekosistemlerini riske atıyor” ifadelerini kullandı.

Kum, inşaatlarda çimento yapımından cam yapımına kadar bir çok sektörde ve iş kolunda kullanılmaktadır.    

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