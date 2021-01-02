Bitcoin Buna Rağmen 30 Bin Dolar Olabilir

Bitcoin fiyatı, 2 Ocak 2021’de 29 bin 865 dolara kadar çıkarak rekor tazeledi. 30 bin dolar olmaya çok yaklaşan BTC için analistler de bazı yorumlarda bulundu. Kripto para analizleriyle tanınan Joseph Young, yatırımcıların son 48 saat içerisinde Coinbase borsasından yoğun olarak Bitcoin aldıklarını söyledi. Analist, BTC 30 bin dolara yaklaşmışken Coinbase’ten çıkan yüklü miktarda Bitcoin olduğunu ve Binance ile Coinbase arasında 100 dolarlık bir fiyat farkı bulunduğunu dile getirdi.

Büyük satış duvarı

Analist Young, BTC’nin önünde büyük bir satış duvarı olduğundan bahsetti. Young, “Bitcoin’in 20 bin dolara yaklaşırken göstermiş olduğu tepkiyi 30 bin dolara yaklaşırken de göstermesini bekliyorum.” yorumunda bulundu. Ardından Bitcoin’in Binance ve Bitfinex kripto para borsalarında büyük bir satış duvarıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Young, ilk denemede bu engelin aşılabileceğini düşünmediğini belirtti.

Bununla birlikte analist, yüklü miktarda BTC’ye sahip olan yatırımcıların büyük ihtimalle bu durumu umursamadığını söyledi.

“Kurumsal yatırımcılar Bitcoin almaya devam ediyor”

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, 1 Ocak 2021 tarihinde Coinbase borsasından 12.063 BTC çıkışı gerçekleştirildiğini ve bu BTC’lerin soğuk cüzdanlara gönderildiğini açıkladı. Ki Young’a göre bu durum, büyük olasılıkla tezgah üstü (OTC) işlemlerinin yapıldığının bir göstergesi.

Ki Young, Bitcoin’de 30 bin dolar hedefini aşmanın zor olduğunu söylese de kurumsal yatırımcıların bu durumu umursamadığını belirtti ve “Bitcoin almaya devam ediyorlar.” dedi.

Bitcoin fiyatında son durum

CoinGecko verilerine göre, BTC son 24 saatte %2.7 oranında yükseldi ve 29.865 dolara kadar çıktı. Gün içi gördüğü en düşük değer ise 28.949 dolar oldu. Piyasa değeri 554 milyar dolara ulaşan BTC, son 1 gün içinde 34 milyar dolar değerinde işlem hacmi gördü.