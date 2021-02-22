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Bitcoin'de sert düşüş!

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Geçen haftalarda hızlı yükselişiyle dikkat çeken Bitcoin, hafta sonu rekor kırdıktan sonra yeni haftaya sert düşüşle girdi.
Bitcoin'de sert düşüş!

Geçen haftalarda hızlı yükselişiyle dikkat çeken Bitcoin, hafta sonu rekor kırdıktan sonra yeni haftaya sert düşüşle girdi.

Hafta sonu 58 bin doların üzerini gören Bitcoin'de düşüş yüzde 10'u aştı. haftanın ilk gününde Bitcoin fiyatları 48 bin doların altına kadar geriledi.

Bitcoin'de 1,5 milyar dolarlık yatırımıyla fiyatların yukarı çıkmasına destek veren Tesla'nın patronu Elon Musk, bu sefer fiyatların oldukça yüksek göründüğünü belirterek aşağı yönlü harekette temel yönlendiricilerden oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Bitcoin'de 146 bin dolarlık beklentileri bulunan JPMorgan analistleri de azalan likidite uyarısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da Bitcoin'e ilişkin uyarılarına devam etti. Yellen Bitcoin'in oldukça spekülatif bir varlık olduğunu ve Bitcoin yatırımı yapanların buna dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

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