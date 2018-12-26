BKP ve DEV-İŞ görüşme süreci için işbirliği yapacak

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan başkanlığındaki BKP heyeti DEV-İŞ’i ziyaret etti.

Kuzey ve Güney Kıbrıs ile Ankara’daki çözüm karşıtlarının görüşme sürecinin yeniden başlamaması, başlasa bile sonuca ulaşmaması için büyük bir kampanya yürüttüğüne vurgu yapan İzzet İzcan, “ Gelinen aşamada federal çözüm yanlılarının bir çatı altında bir araya gelmesi şarttır. DEV-İŞ’e ziyaretimizin esas nedeni, bu süreçte birlikte hareket etme isteğimizdir” dedi.

Federal çözüm yanlılarının farklılıklarını bir kenara bırakarak, asgari müşterek olan Guterres Belgesi temelinde Federal Birleşik Kıbrıs’ın hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla bir araya gelmesinin ve ortak hareket etmesinin şart olduğunu ifade eden İzcan, “ Önümüzde iki seçenek vardır. Ya federal çözüm, ya da taksim, elbette bizim tercihimiz federasyondur. Kıbrıs’ta barış ve çözüme inananların da tercihi bu olmalıdır. Amacımız federal çözüm yanlıları ile bir araya gelmek ve ortak hareket etmektir” dedi.

DEV- İŞ Genel Başkanı Hasan Felek ise yaptığı konuşmada, Birleşik Kıbrıs Partisi’nin ortaya koyduğu düşünceleri desteklediklerini, sendika olarak kuruldukları günden bu yana emek mücadelesi yanında, Kıbrıs’ta yaşayan tüm toplumların bir arada, barış içinde yaşayabilecekleri tek çözümün federal birleşik Kıbrıs olduğu inancıyla mücadele ettiklerine işaret ederek, “ Biz, ister kuzeyde, ister güney de olsun, federal çözüm yanlısı örgütlerle işbirliği yapmaya her zaman hazırız. Böylesi bir birliğin oluşturulması için üstümüze düşen ne varsa yaparız. Çözüm, emek mücadelesinin kazanılmasında da önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

Görüşmenin sonunda heyetler, Guterres Belgesi temelinde federal çözüm yanlısı tüm kesimlerin bir araya gelerek, ortak bir çatı altında çözüm mücadelesine olumlu katkı yapacak adımları atmaya ve buna uygun bir yapının oluşması için birlikte çalışma kararı aldılar.