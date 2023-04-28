Blinken, Guterres’le Sudan ve küresel konuları görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sudan’daki çatışmaların yanı sıra birçok küresel konuyu görüştü.

Blinken, ABD başkenti Washington’da Guterres ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Blinken, "Genel Sekreter'e özellikle de Birleşmiş Milletler Anlaşması ilkelerini korumada ve Ukrayna’dan gelen tahıl, buğday ve gıda ürünlerinin dünya piyasalarına çıkmasını sağlamak için Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin yürüttüğü çalışmalarda gösterdiği olağanüstü liderliği için minnettarım.” dedi.

Antony Blinken, Sudan krizinin çözümü, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Sudan’ın sivil yönetime geçişi için BM ile çalıştıklarını söyledi.

Guterres ile Afganistan konusunda da yakın çalıştıklarını aktaran Blinken, “Taliban'ın kadın ve kızların haklarını reddetme konusunda attığı adımlarla ilgili olarak pek çok ülkenin paylaştığı derin endişeler, daha geniş insani ve ekonomik durum konusunda birlikte çalışıyoruz ve burada da Birleşmiş Milletler liderlik yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Blinken, küresel gıda ve enerji güvenliği, iklim değişikliği, küresel ekonomi büyüme konularının da ABD ile BM’nin birlikte çalıştığı önemli konular olduğunu aktardı.

- "ABD ve BM arasındaki işbirliği kesinlikle kritik bir rol oynamaktadır"

BM Genel Sekreteri Guterres ise şunları kaydetti:

"Gerçekten, tıpkı bizim bugün, Ukrayna'daki savaşla, dünyada çatışmaların yayılmasıyla, iklim değişikliği mücadele çabalarımızın geç kalmış olmasıyla ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu dramatik mali krizin neden olduğu büyük zorluklardan ötürü sıkıntıda olduğumuz gibi dünya ne zaman sıkıntıya düşse ABD ve BM arasındaki işbirliği kesinlikle kritik bir rol oynamaktadır.”

Özellikle son zamanlarda Sudan'daki çatışmalarda, ABD’ye BM ile işbirliği yaptığı için minnettar olduğunu belirten Guterres, Blinken ile ateşkesi sağlamaya çalıştıklarını ancak kısmen başarılı olsalar da istedikleri sonucu elde edemediklerini vurguladı.

Antonio Guterres, ABD’nin desteği ile BM’nin çabalarıyla Hartum’dan çoğunlukla BM personelini taşıyan ancak farklı misyonların ve sivil toplum kuruluşlarının personelinin da yer aldığı 1200 araçlık bir konvoyu çok zor bir durumda Port Sudan’a getirdiklerini aktararak, bu işbirliğinin BM için son derece değerli olduğunu sözlerine ekledi.