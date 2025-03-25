Bloomberg: İBB soruşturması Merkez Bankası'nın adımlarını değiştirecek! Enflasyon yükselebilir faiz indirimleri yavaşlayabilir

Bloomberg Economics, siyasi gelişmelerin TCMB'nin faiz indirimlerini yavaşlatacağını ve rezervleri olumsuz etkileyeceğini öngördü. Ayrıca yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28’e yükseltti.

Bloomberg Economics (BE), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve ardından tutuklanmasına uzanan sürecin, Türkiye ekonomisinde yeni belirsizliklere yol açtığını ve bu gelişmelerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası üzerinde etkili olabileceğini öngördü. BE’nin analizine göre, piyasalarda yaşanan dalgalanma, TCMB’nin faiz indirimi planlarını yavaşlatabilir.

POLİTİKA FAİZİNDE DEĞİŞİM SİNYALİ

Bloomberg'in Türkiye ve İsveç ekonomisti Selva Bahar Baziki tarafından kaleme alınan değerlendirmede, TCMB’nin kısa vadede faiz indirimi yerine, piyasadaki güveni artırmaya yönelik ilave adımlar atabileceği vurgulandı. Halihazırda politika faizi yüzde 42,50 seviyesinde bulunurken, Baziki yıl sonu faiz tahminini yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltti. Bu tahmin, TCMB’nin mevcut koşullarda parasal gevşeme yerine sıkı para politikasına daha uzun süre devam edebileceğini ortaya koyuyor.

Baziki, kısa vadede faiz artışının doğrudan politika faizi yerine faiz koridorunun üst sınırından yapılabileceğini belirtti. Bu stratejiyle, TCMB’nin resmi olarak faiz artışı yapmadan, piyasaya “örtülü faiz artırımı” mesajı verebileceği ifade edildi. “Politika faizi penceresinin geçici olarak kapatılması ve fonlamanın koridorun üst bandından yapılması, etkili bir faiz artışı anlamına gelir,” diyen Baziki, bu yöntemin bankacılık sektörü ve para piyasaları üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

MAKRO İHTİYATİ ÖNLEMLER MASADA

BE analizine göre TCMB'nin yalnızca faiz araçlarını değil, aynı zamanda makro ihtiyati tedbirleri de devreye sokması muhtemel. Baziki, özellikle ticari bankaların daha yüksek lira mevduat faizi sunmaya yönlendirilmesi için zorunlu karşılık oranlarının artırılabileceğini öne sürdü. Bu tür önlemlerin, piyasalardaki güveni ve lira cinsinden varlıklara olan ilgiyi artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

REZERVLER VE DÖVİZ MÜDAHALESİ

BE, 19 Mart tarihinde TCMB’nin piyasalara 11,2 milyar dolarlık döviz likiditesi sağladığını hesapladı. Bu miktar, swap hariç net rezervlerin yaklaşık beşte birine denk geliyor. Bloomberg Economics’e göre, Merkez Bankası’nın döviz piyasalarına müdahale ederek Türk lirasında daha fazla değer kaybını önlemeye çalışması, net rezervler üzerinde baskı yaratıyor.

Baziki, “TCMB'nin döviz piyasalarına müdahale etmeye devam ederek liranın altına bir taban koymasını bekliyoruz. Ancak bu strateji, rezervlerin daha da zayıflamasına yol açabilir” dedi.

Enflasyon Beklentileri Yükseliyor

Bloomberg Economics, Türk lirasındaki değer kaybının enflasyon üzerinde baskı oluşturacağını öngörerek yıl sonu enflasyon tahminini de revize etti. Önceki tahmin olan yüzde 25 seviyesinden yüzde 28’e çıkarılan yıl sonu TÜFE beklentisi, özellikle ithalata bağımlı sektörlerdeki maliyet artışlarına dikkat çekiyor.