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BM ile Libya hükümeti arasında güvenlik alanında iş birliği yeniden başlıyor

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BM ile Libya hükümeti arasında güvenlik alanında iş birliği yeniden başlıyor
BM ile Libya hükümeti arasında güvenlik alanında iş birliği yeniden başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan açıklamada, Misyonun Başkan Yardımcısı Stephanie Williams başkanlığında güvenlik uzmanları ile Libya hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa başkanlığında da güvenlik eğitimi, maliye ve İnterpolden sorumlu müdürlerden oluşan heyetle sanal ortamda bir toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada, toplantıda, güvenlik alanında silah bırakma, tutukluların serbest bırakılması ve rehabilitasyon konularının mercek altına alındığı belirtildi.
“UNSMİL, Libya makamlarına gerekli tüm desteği vermeye hazır”

Güvenlik alanında destek proje ve programların yeniden başlaması için Libya hükümeti ile anlaşma yapıldığı duyurulan açıklamada, Williams, UNSMİL’in Libya makamlarına gerekli tüm desteği vermeye hazır olduğunu, güvenlik alanında başarı için yerel ve uluslararası çabaların koordinesindeki önemin altını çizdi.

Toplantıya katılan yetkililer konuşmalarında, Nisan 2019’da çıkan savaştan sonra yaşanan zorluklardan dolayı askıya alınan destek projeleri ve programlarının yeniden başlamasının önemi konusunda ortak kanaata sahip olduklarını ve ekonomi ile güvenlik alanındaki iyileştirmenin birbiriyle irtibatlı olduklarını vurguladı.

Başağa, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşların refahı ve güvenliği için Libyalıların yönetiminde kapsamlı ve milli bir çerçevede yerli bir tasarımda olması gereken bu programı sürdürmeye kararlıyız” ifadesini kullandı.

Gerek UNSMİL, gerekse Fethi Başağa, yaptıkları açıklamalarda söz konusu destek programı ve projelerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

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