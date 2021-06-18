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BM: Kuraklık Gizli Bir Küresel Kriz

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Her geçen gün tüm dünyayı daha derinden etkileyen kuraklık tehlikesine karşı Birleşmiş Milletler’den (BM) uyarı geldi.
BM: Kuraklık Gizli Bir Küresel Kriz

Her geçen gün tüm dünyayı daha derinden etkileyen kuraklık tehlikesine karşı Birleşmiş Milletler’den (BM) uyarı geldi. BM raporunda kuraklığın gizli bir küresel kriz olduğu belirtildi, ülkelerin acil önlem alması gerektiği vurgulandı.

İnsanoğlu her geçen gün doğanın sınırlarını daha da zorluyor. Artık susuzluk tüm dünya için ciddi bir sorun haline geldi.

Birleşmiş Milletler yakın zamanda etkisinin çok daha ciddi şekilde hissedilmesi olası olan bu soruna karşı, “Önlem alınmazsa kuraklık yeni pandemi olabilir” uyarısı yaptı.

“Gizli bir küresel kriz”

Birleşmiş Milletler’in küresel kuraklığa ilişkin hazırladığı raporda olası tehlikelere dikkat çekildi.

Raporda kuraklık “gizli bir küresel kriz” olarak nitelendirilirken, ülkeler su yönetimi konusunda acil önlem alınmaya çağrıldı.

Bu yüzyılda en az 1 buçuk milyar kişinin doğrudan kuraklıktan etkilendiğinin belirtildiği raporda, ekonomik maliyetin 124 milyar dolar civarında olduğu ifade edildi.

Hükümetler acil adım atmaya çağrıldı

Birkaç yıl içerisinde dünyanın büyük bölümünün su sıkıntısı yaşayacağı, tarım arazilerinde verimin düşeceği de raporda yer alan bilgiler arasında.

Raporda kuraklığın ana nedenleri olarak iklim değişikliği sonucu yağış düzenlerinin değişmesi ve su kaynaklarının verimsiz kullanılması, ormanların tahrip edilmesi ve aşırı tarım faaliyetleri gösterildi.

Hükümetler acilen su yönetimi konusunda ciddi adımlar atmaya çağrıldı.

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