  • BIST 1.174
  • Altın 492,388
  • Dolar 8,0479
  • Euro 9,5170
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka 14 kişi taburcu

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'den Yemenli Taraflara "Ortak Bildiri" Üzerinde Anlaşma Çağrısı

» »
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli taraflara "ortak bildiri" metni üzerinde anlaşmayı hızlandırmaya çağırdı.
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'den Yemenli Taraflara "Ortak Bildiri" Üzerinde Anlaşma Çağrısı

Twitter hesabından açıklama yapan Griffiths, "Birleşmiş Milletlerin (BM) 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutlarken, BM'nin kurulduğu değerler ve temelleri geri kazanmamıza fırsat verin. Bu vesileyle Yemenli tüm taraflar arasında ateşkesin sağlanmasını ve siyasi istişarelerin en kısa zamanda başlamasını öngören 'ortak bildiri' metni üzerinde anlaşmayı hızlandırmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesine yer verdi.

Martin Griffiths, ortak bildiri metni üzerinde bir anlaşmaya varmanın Yemenlilerin acılarını hafifleteceğini, savaşı sonlandıracağını ve Yemen'i ileriye taşımak için önemli bir adım olacağını kaydetti.

Griffiths, Umman'a gerçekleştirdiği ziyarette, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ile Yemenli taraflar arasındaki siyasi süreci görüşmüştü.

Görüşmede Griffiths, Yemen'de ateşkesin sağlanmasını ve siyasi istişarelerin en kısa zamanda başlamasını öngören "ortak bildiri" taslağıyla ilgili yürütülen müzakereleri ele aldıklarını belirtmişti.

BM, Yemen'de çatışmaların durması ve tarafların müzakere masasına oturması için uzun süredir çalışmalar yürütse de bu konuda henüz ciddi bir adım atılamadı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor24 Ekim 2020 Cumartesi 08:42
  • NATO: Yunanistan ve Türkiye askeri tatbikatları iptal etti23 Ekim 2020 Cuma 19:44
  • Azerbaycan ordusu, bu gece önemli arazi ve yükseklikleri işgalden kurtardı23 Ekim 2020 Cuma 09:12
  • Avrupa Birliği'nden 3 ülke için seyahat kısıtlaması tavsiyesi22 Ekim 2020 Perşembe 21:12
  • Nato Savunma Bakanları Video Konferans Yoluyla Bir Araya Geldi22 Ekim 2020 Perşembe 17:32
  • İspanyol Meclisi, Hükümeti Düşürme Önergesini Reddetti22 Ekim 2020 Perşembe 17:20
  • Yunan Mahkemesinden Suç Örgütü Altın Şafak Yöneticilerine "Tutuklama" Kararı22 Ekim 2020 Perşembe 15:38
  • Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan Üçlü Zirvesi Dün Gerçekleşti22 Ekim 2020 Perşembe 14:30
  • Hırvatistan'da polisin göçmenlere uyguladığı işkenceler belgelendi22 Ekim 2020 Perşembe 13:48
  • Nato Ülkelerinin Savunma Harcamaları Arttı21 Ekim 2020 Çarşamba 17:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti