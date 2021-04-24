BMBP'den Sağlık Bakanlığı'na: Eylem değil gala

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına Bu Memleket Bizim Platformu'ndan cevap geldi
Ne Olmuştu?
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar bir açıklama yayınladı.
İşte açıklama;
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar bir duyuru yayınladı.Büyük eyleme saatler kala yayınlanan duyuruda yasal işlem uyarısı yapıldı
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar'ın açıklaması:
" Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi tarafından alınan karara göre açık alanlarda yapılması planlanan eylem miting ve törenlerin sosyal mesafe, maske kullanımı ve azami 50 kişi katılım kuralına uygun yapılması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde yasal işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgine sunarım.
Doç. Dr. Deren Oygar
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