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BMC Amazon Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı için beyaza büründü

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BMC Amazon kış tatbikatı için beyaz haliyle göründü. Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin çok amaçlı zırhlı aracı Amazon, Kars'taki kış tatbikatında beyaz kamuflajıyla görücüye çıktı.
BMC Amazon Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı için beyaza büründü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) birleşik, müşterek kış tatbikatı, Şehit Astsubay İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam ediyor.

Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği bölgeye yakın bir noktada oluşturulan fuar ve sergi alanında Türk savunma sanayisi firmalarının ürün ve kabiliyetleri de sergileniyor. Firma yetkilileri, başta TSK mensupları olmak üzere tatbikata katılan yabancı ülke askerlerini bilgilendirip sorularını yanıtlıyor.

Söz konusu firmalar arasında yer alan BMC'nin ürettiği uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilmiş çok amaçlı zırhlı aracı Amazon da kış tatbikatı için ilk kez beyaz kamuflajlı olarak boy gösterdi.

Yolcularına mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan Amazon, 7 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Yüksek manevra kabiliyetiyle görev yapan Amazon, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme, patlak yol gider lastik, arka görüş kamerası, karartma ve kamuflaj ışığı gibi özellikler taşıyor.

Amazon, monokok gövdesi ve özel "V" tabanıyla yüksek koruma sağlıyor.

Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen Amazon, 800 milimetre sudan geçebiliyor, 400 milimetre karın altı yüksekliğiyle birçok engeli rahatça aşabiliyor.

Araç, yüzde 40 yan eğimde ilerlerken yüzde 70 eğime de tırmanabiliyor.

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