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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Mart 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Mart 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Mart 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71,25 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 75,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,36 düşüşle 71,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,38 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel bankacılık sektöründeki gelişmelerin petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ve çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi artan belirsizlikler etkili oldu.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizine ilişkin piyasalardaki endişeleri hafifletmek için alınan önlemlere rağmen petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyri devam ediyor. Dün İsviçre'nin en büyük bankası UBS'nin, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları da ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını artırma kararı aldı.

Fed'in çarşamba günü açıklanacak para politikası kararlarına ilişkin belirsizlik de fiyatların düşüşünü destekliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağı, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Arz tarafında ise piyasalarda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek dönem üretim politikalarına yönelik 3 Nisan'da gerçekleştirileceği toplantı izlenecek.

OPEC+ ülkeleri Ekim 2022'deki grup toplantısında, 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretimlerinde 2 milyon varil kesintiye gitme karar almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 71,45 ile 71,77 dolar aralığının direnç, 71,13 ile 70,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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