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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (23 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (23 Mayıs 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (23 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

Dün 76,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 76,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, yatırımcıların petrol talebinde mevsimsel artış beklentileri ve OPEC+ grubunun arz kesintilerinin piyasayı daraltacağına yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD'de yaz sezonu yakıt talebi artışının başlangıcı olarak kabul edilen 29 Mayıs'taki Anma Günü tatilinin yaklaşması, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talep beklentilerini artırarak fiyatları destekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin mayıs başından itibaren uygulamaya koydukları günlük 1,2 milyon varillik kesintinin, yılın ikinci yarısında arz daralması yaşanacağına yönelik endişeleri desteklemesi de fiyatları desteklemeyi sürdürdü.

Ayrıca, ABD yönetiminin geçen hafta stratejik petrol rezervi için ağustosta teslim edilmek üzere 3 milyon varile kadar ham petrol alacağını duyurması da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen bir unsur olmaya devam ediyor.

 

Uzmanlar, OPEC+ üretim kesintilerinin tam olarak hayata geçirilmesi ve yaz sezonunda talebin daha da artmasıyla hazirandan itibaren petrol arzı açığı yaşanacağını ve Asya ülkelerinin yılın ikinci yarısında günlük yaklaşık 2 milyon varillik tüketim artışıyla petrol talebindeki büyümenin çoğuna öncülük edeceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişeler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Analistler, ABD'nin borçlarında temerrüde düşmesi halinde ödeme takviminde yaklaşık 1 aylık gecikmenin yaşanabileceğine dikkati çekerek, bu durumun ülkede ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle varlık fiyatlarını baskıladığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,41 ile 76,70 dolar aralığının direnç, 75,95 ile 75,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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