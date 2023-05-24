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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022 petrol fiyatları)
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24.05.2023 09:33
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022 petrol fiyatları)
Brent petrol
kaç dolar?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,72 dolardan işlem görüyor.
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