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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,72 dolardan işlem görüyor.

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