  • BIST 4.580,67
  • Altın 1254.278
  • Dolar 20.0354
  • Euro 21.5251
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

» »
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Mayıs 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,34 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 77,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de borç limiti krizine ilişkin Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler'in prensipte anlaşması etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın Amerikan halkı için iyi bir haber olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü feci bir temerrüde, ekonomik resesyona, emeklilik hesaplarının mahvolmasına ve milyonlarca işin kaybedilmesine yol açabilecek bir durumu önlüyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

Öte yandan uzmanlar, borç anlaşmasından kaynaklanan petrol fiyatlarındaki artışın kısa ömürlü olacağını çünkü ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz oranlarını artırma ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Yatırımcılar, ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin sinyaller için bu hafta dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki imalat ve hizmet verilerini ve cuma günü ABD tarım dışı istihdam verilerini izliyor olacak.

Arz tarafında, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ABD'deki petrol üretimi büyümesinin yavaşlayabileceği hesaplanıyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 570'e geriledi. Böylece ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Brent petrolde teknik olarak 77,54 ile 77,71 dolar aralığının direnç, 77,28 ile 77,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haftanın Son İşlem Gününde Döviz Güne Nasıl Başladı26 Mayıs 2023 Cuma 08:40
  • Altın Fiyatlarında Son Durum26 Mayıs 2023 Cuma 08:10
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları25 Mayıs 2023 Perşembe 17:00
  • Faiz kararı sonrası dövizde son durum25 Mayıs 2023 Perşembe 14:51
  • Hafta Ortasında Dövizde Gün Sonu Rakamları24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:00
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022 petrol fiyatları)24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:33
  • Altın Fiyatlarında Son Durum24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:53
  • Hafta Ortasında Döviz Güne Nasıl Başladı24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:44
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları23 Mayıs 2023 Salı 17:00
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (23 Mayıs 2023 petrol fiyatları)23 Mayıs 2023 Salı 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti