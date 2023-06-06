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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (6 Haziran 2022 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (6 Haziran 2022 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (6 Haziran 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 76,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,69 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Suudi Arabistan'ın son yıllardaki en büyük üretim kesintisini açıklamasıyla ortaya çıkan arz endişelerine rağmen devam eden küresel ekonomik endişeler etkili oldu.

Suudi Arabistan, pazar günü gerçekleştirilen 35'inci OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nın ardından, temmuzda petrol üretiminde günlük 1 milyon varil ek kesintiye gitme kararı açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ek kesinti kararının duruma göre uzatılabileceğini söyledi.

Toplantıda üye ülkeler bu yılın sonuna kadar mevcut üretim kesintisinde bir değişikliğe gitmezden, 2024'te toplam üretimini 40 milyon varil seviyesinde tutma kararı aldı.

Ancak, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikası adımları yatırımcıların odağında olmayı, makroekonomik veriler de karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,6 puan azalışla 50,3'e düşerken, fabrika siparişleri nisanda yüzde 0,4 artsa da öngörüleri karşılayamadı. Söz konusu veriler talep endişelerini güçlendirerek fiyatları baskılıyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziranda faiz oranlarını artırıp artırmayacağına ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in çarşamba günü açıklanacak mayıs ayı ticaret verilerine odaklandı.

Öte yandan, yaz seyahat sezonun yaklaşması da gelecek aylarda benzin ve jet yakıtı talebinin artacağına yönelik beklentileri kuvvetlendirerek fiyatları destekleyen bir unsur oldu.

Brent petrolde teknik olarak 76,54 ile 76,74 dolar aralığının direnç, 76,21 ile 76,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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