  • BIST 2.234,35
  • Altın 911.476
  • Dolar 14.6852
  • Euro 16.2359
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Brent Petrolün Varil Fiyatı 103,83 Dolar

» »
Brent Petrolün Varil Fiyatı 103,83 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 103,83 Dolar

Dün 112,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 103,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 99,23 dolardan alıcı buldu.


Fiyatlardaki düşüşte, ABD’nin stratejik petrol rezervlerinden satış yapma kararı etkili oldu.


ABD Başkanı Joe Biden, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay içinde günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrol satışı yapılacağını açıkladı.


Mayıs’ta başlayacak petrol satışı, ülkenin stratejik petrol rezervlerinden bugüne kadar piyasaya sunulan en büyük satış olarak dikkati çekiyor.


Uluslararası Enerji Ajansının çağrısı üzerine üye ülkelerin bakanlarının bugün olağanüstü toplanması bekleniyor. Piyasalarda toplantıdan olası bir rezervden satış kararı çıkabileceği beklentileri artarken, bu durum fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.


Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu ise dün gerçekleştirdiği toplantıda, mevcut kademeli üretim artışı politikasına devam etme kararı aldı.


Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, ABD’nin stratejik petrol rezervlerinden satış kararının küresel petrol fiyatlarında düşüşe neden olduğunu kaydetti.


Hynes, söz konusu hamlenin etkisine ilişkin şüphelerin ortaya çıkmasının ardından petrol fiyatlarının tekrar toparlanmaya başladığına dikkati çekerek, “Daha önceki stratejik petrol rezerv satışlarının piyasaya ulaşması zaman aldı ve fiyatlara etkisi çok az oldu. Beyaz Saray, amacın, yerli üretimde artışın beklendiği üçüncü çeyreğe kadar ABD arzı için bir köprü oluşturmak olduğunu söyledi ancak bu petrol satışı, daha fazla petrol üretimi konusunda üreticilerin iştahını azaltarak tam tersi bir etkiye sahip olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.


Brent petrolde teknik olarak 104,19 ile 105,58 dolar aralığının direnç, 102,80 ile 101,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'nin İstanbul'daki yeni konsolosluk binası açıldı01 Nisan 2022 Cuma 09:34
  • Ülkede Genel Grev ve Eylem!01 Nisan 2022 Cuma 09:18
  • Ekmeğe zam geldi01 Nisan 2022 Cuma 09:17
  • Özkıraç: Vatandaş ödüyorsa devlet haydi haydi ödeyecek01 Nisan 2022 Cuma 08:57
  • Taner Ulutaş yazdı... Kasım veya Aralık hükümetin sonu olabilir mi?01 Nisan 2022 Cuma 08:50
  • Hava bugün nasıl olacak?01 Nisan 2022 Cuma 08:40
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı?01 Nisan 2022 Cuma 08:38
  • 11 ayın sultanı başlıyor31 Mart 2022 Perşembe 23:03
  • İsmi HP LTB Başkan adayı geçen Manavoğlu'da Covid-19 pozitif31 Mart 2022 Perşembe 23:01
  • Lirik Şiir Grubu, dün akşam Lefke’de sahne aldı31 Mart 2022 Perşembe 19:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti