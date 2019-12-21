Brexit: İngiltere'de AB'den ayrılmaya ilişkin yasa tasarısı Avam Kamarası'nda ilk engeli aştı

İngiltere'de geçen hafta Perşembe günü yapılan ve Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin kazandığı seçimlerin ardından, Brexit yasa tasarısı Avam Kamarası'nda ilk engeli aştı.

Yapılan oylamada 234'e karşı 358 oyla kabul edilen yasa tasarısı, Avam Kamarası'nda bir süre daha değişikliğe açık olarak bekletildikten sonra Lordlar Kamarası'na gönderilecek.

Vekiller Noel tatilinden döndükten sonra 7, 8 ve 9 Ocak'ta onayladıkları yasa tasarısı üzerindeki değişiklik tekliflerini görüşecek.

Parlamento'da yasayı eleştiren ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmanın "daha iyi ve daha adil bir yolunun" olduğunu söyledi.

Başbakan Johnson'ın AB ile vardığı Brexit Anlaşması uyarınca İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılacak.