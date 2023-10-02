Britanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

AA’nın haberine göre Sunak, Başbakanlık’ta yaptığı basın toplantısında, 2050’ye kadar ülkenin ‘net sıfır’ karbon emisyonu hedefine ulaşmada, yeni yaklaşımlar benimseyeceğini açıkladı.

Ülkesinin net sıfıra emisyona ulaşmadaki yeni yaklaşımlarının ‘pragmatik, orantılı, gerçekçi ve Britanya halkına karşı sorumlu’ olacağının altını çizen Sunak, insanların üzerindeki yükü hafifletmek için bunları uygulayacaklarını söyledi.

Bu bağlamda, elektrikli araçlara ve evlerde ısı pompalarına geçiş sürecini kolaylaştıracaklarını belirten Sunak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu, Almanya ve Fransa gibi ülkelerle aynı doğrultuda, 2035’e kadar yeni benzinli ve dizel otomobiller ve kamyonetler satın alabileceğiniz anlamına geliyor. Bu aynı zamanda, Darlington’da teraslı bir evde yaşayan bir aile için 10 bin sterline kadar mal olabilecek pahalı bir ısı pompası için kimseyi eski kazanını sökmeye zorlamayacağımız anlamına geliyor.”

Sunak, evlerin enerjilerinin daha verimli hale getirilmesine yönelik sübvansiyonlarına devam edeceklerini ancak kimsenin bu tür önlemler almaya zorlanmayacağının altını çizdi.