BRTK’da uzun yıllar hizmet veren, Sıla 4 grubunun üyelerinden Erdinç Gündüz hayatını kaybetti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda uzun yıllar çeşitli kademelerde görev alarak hizmet veren, Sıla 4 grubunun üyelerinden Erdinç Gündüz hayatını kaybetti.
Erdinç Gündüz, 4 Ağustos Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.
Gündüz için saat 10.00’da Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nda saat 11.00’de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde tören düzenlenecek.
Erdinç Gündüz İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek
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