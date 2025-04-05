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BTHK: Siber saldırı girişimini doğruladı!

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Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), 28 Mart 2025 tarihinde kurum sistemlerine yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırı girişimi olduğunu açıkladı
BTHK: Siber saldırı girişimini doğruladı!

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), 28 Mart 2025 tarihinde kurum sistemlerine yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırı girişiminin, gelişmiş güvenlik altyapısı sayesinde erken aşamada tespit edilerek başarıyla engellendiğini duyurdu. Kurum, saldırı sırasında herhangi bir veri kaybı ya da sistemsel aksaklık yaşanmadığını açıkladı.

BTHK’dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Kurumun tüm sistemlerinin dışa kapalı ve güvenli bir şekilde çalışmaya devam ettiği belirtilerek, “Ek güvenlik tedbirleri devreye alınmış, gerekli güncellemeler hızla sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Kurum, planlanan sistemsel iyileştirmelerin ardından rutin çalışmaların 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Açıklamada siber tehditlerin günümüzde küresel ölçekte ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekilerek, bu olayın ardından siber güvenlik altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla kapsamlı teknik ve operasyonel çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiği vurgulanırken, BTHK’nın yalnızca kendi sistemlerinin değil, tüm sektörlerin dijital güvenliği için de aktif olarak çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Tespit edilen güvenlik açıklarının ilgili paydaşlarla düzenli olarak paylaşıldığı, farkındalık ve savunma düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, dijital güvenliğin teminat altına alınması, kullanıcı bilgilerinin korunması ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla teknik altyapısını sürekli güncelleyerek çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

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