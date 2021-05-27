Bu şikayetleriniz varsa mutlaka tiroidinize baktırın

Tiroid bezi, salgıladığı hormonlar sayesinde vücudun birçok fonksiyonunu düzenler. Bu hormonların eksik ya da fazla salgılanması, vücutta farklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Tiroid hastalıklarını; guatr, tiroid nodülleri, tiroid kanseri, bağışıklık sistemi bozukluğuyla birlikte olan Hashimoto tiroiditi, tiroid bezinin fazla hormon üretmesine bağlı hipertiroidi veya yetersiz hormon üretmesine bağlı hipotiroidi gibi hastalıklar, iltihabi veya inflamasyona bağlı tiroid hastalıkları (tiroiditler), gebelikte tiroid hastalıkları ve iyot eksikliği şeklinde sıralayan Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Tiroid Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akarsu, “Dünya Tiroid Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi…

NE ZAMAN TEST YAPTIRILMALI?

Tiroid hastalıkları günlük yaşamımızı olumsuz etkileyen şikayetlere yol açabilir. Yorgunluk, infertilite (kısırlık), kilo alma veya tam tersine kilo kaybı, cilt kuruluğu, uyku problemleri (örneğin uyku apnesi), adet düzensizliği, saç dökülmesi, saç kuruluğu, sinirlilik, ödem, kabızlık, kas güçsüzlüğü, ses kısıklığı, nefes almada güçlük, gözlerde büyüme, çift görme, sinirlilik, ellerde titreme, bazı kalp ritm bozuklukları ve kolesterol yüksekliği gibi şikayetlerin sebebi tiroid bezi hastalıkları olabilir. Bu sorunları yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden tiroid hastalıkları açısından değerlendirilmesi ve uygun şekilde tedavisi gerekir.

“KAYA, GURME GİBİ TUZLARI ÖNERMİYORUZ”

İyot, tiroid hormonlarının üretimi için temel elementtir. Yeterli iyot alımı normal büyüme ve gelişme için gereklidir. İyot eksikliği yetersiz tiroid hormonu üretimine yol açmaktadır. Bunun önlenmesi için halen dünyada önerilen en etkili yöntem sofra tuzlarının iyotlanmasıdır. Ülkemiz orta ciddi derecede iyot eksikliği ve endemik guatr bölgesidir. Sofra tuzlarının zorunlu olarak iyotlanması ile problem şehir merkezlerinde önemli ölçüde çözülmüştür. Ancak problemin özellikle kırsalda devam ettiği düşünülmektedir. TEMD olarak ülke çapında rafine iyotlu sofra tuzu tüketimini önermekteyiz. Rafine edilmeyen, içeriği net olarak bilinmeyen veya diğer katkı maddelerinin doğal veya yapay olarak eklendiği, kaya tuzu, gurme tuzları gibi tuzların kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Ayrıca troid hastalıklarına dikkat çekmek için bu yıl Dünya Tiroid Günü aktivitesi olarak TEMD sosyal medya kanalları yoluyla bilgilendirici görseller paylaşıyoruz.