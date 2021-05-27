  • BIST 1.421
  • Altın 514,500
  • Dolar 8,4529
  • Euro 10,3025
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

Bu şikayetleriniz varsa mutlaka tiroidinize baktırın

» »
Tiroid hastalıklarının toplumumuzda oldukça sık görüldüğünü belirten İç Hastalıkları ve Endokrinoloji-Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Ersin Akarsu ‘Üstelik günlük yaşamı olumsuz etkileyen pek çok şikayete neden olurlar’ dedi.
Bu şikayetleriniz varsa mutlaka tiroidinize baktırın

Tiroid bezi, salgıladığı hormonlar sayesinde vücudun birçok fonksiyonunu düzenler. Bu hormonların eksik ya da fazla salgılanması, vücutta farklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Tiroid hastalıklarını; guatr, tiroid nodülleri, tiroid kanseri, bağışıklık sistemi bozukluğuyla birlikte olan Hashimoto tiroiditi, tiroid bezinin fazla hormon üretmesine bağlı hipertiroidi veya yetersiz hormon üretmesine bağlı hipotiroidi gibi hastalıklar, iltihabi veya inflamasyona bağlı tiroid hastalıkları (tiroiditler), gebelikte tiroid hastalıkları ve iyot eksikliği şeklinde sıralayan Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Tiroid Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akarsu, “Dünya Tiroid Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi…

NE ZAMAN TEST YAPTIRILMALI?

Tiroid hastalıkları günlük yaşamımızı olumsuz etkileyen şikayetlere yol açabilir. Yorgunluk, infertilite (kısırlık), kilo alma veya tam tersine kilo kaybı, cilt kuruluğu, uyku problemleri (örneğin uyku apnesi), adet düzensizliği, saç dökülmesi, saç kuruluğu, sinirlilik, ödem, kabızlık, kas güçsüzlüğü, ses kısıklığı, nefes almada güçlük, gözlerde büyüme, çift görme, sinirlilik, ellerde titreme, bazı kalp ritm bozuklukları ve kolesterol yüksekliği gibi şikayetlerin sebebi tiroid bezi hastalıkları olabilir. Bu sorunları yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden tiroid hastalıkları açısından değerlendirilmesi ve uygun şekilde tedavisi gerekir.

 

“KAYA, GURME GİBİ TUZLARI ÖNERMİYORUZ”

İyot, tiroid hormonlarının üretimi için temel elementtir. Yeterli iyot alımı normal büyüme ve gelişme için gereklidir. İyot eksikliği yetersiz tiroid hormonu üretimine yol açmaktadır. Bunun önlenmesi için halen dünyada önerilen en etkili yöntem sofra tuzlarının iyotlanmasıdır. Ülkemiz orta ciddi derecede iyot eksikliği ve endemik guatr bölgesidir. Sofra tuzlarının zorunlu olarak iyotlanması ile problem şehir merkezlerinde önemli ölçüde çözülmüştür. Ancak problemin özellikle kırsalda devam ettiği düşünülmektedir. TEMD olarak ülke çapında rafine iyotlu sofra tuzu tüketimini önermekteyiz. Rafine edilmeyen, içeriği net olarak bilinmeyen veya diğer katkı maddelerinin doğal veya yapay olarak eklendiği, kaya tuzu, gurme tuzları gibi tuzların kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Ayrıca troid hastalıklarına dikkat çekmek için bu yıl Dünya Tiroid Günü aktivitesi olarak TEMD sosyal medya kanalları yoluyla bilgilendirici görseller paylaşıyoruz.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyku apnesi yaşam kalitesini düşürüyor26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:16
  • Odaklanma Sorunu Yaşayan Çocuklar için 8 Öneri        26 Mayıs 2021 Çarşamba 20:38
  • Pandemi ruhsal gelişimini olumsuz etkilemesin! Kaygı, mutsuzluk ve öfkeye neden olabilir!26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:25
  • 17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:08
  • Kabızlığa ne iyi gelir? Hastalık için “egzersiz terapisi”26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:00
  • Çocukları açık alanlarda da virüsten koruyun26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:40
  • Yaza Formda Girmek İstiyorsanız Bu Önerilere Kulak Verin!26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:18
  • Sosyal Çevreden Uzak Kalan Çocuklar İçin 5 Önemli Öneri26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:33
  • Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar: Halkın yaklaşık yüzde 22’si aşılandı26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:12
  • Biontech aşıları Türkiye'ye ulaştı26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti