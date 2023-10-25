Bu statta yoğun baskı altında oynamak bizim için kolay değil

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Alman temsilcisi Bayern Münih deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Çok zorlu bir maç oldu. Saha içinde inanılmaz yoğun bir baskı vardı. Galatasaray oldukça bizi zorladı. İnanılmaz bir taraftar temposu altında maçı sürdürdük. İlk 60 dakika gerçekten bizi çok zorladılar. Galatasaray stadında onlara karşı oynamak çok kolay değil. İlk yarıda ikili mücadelelerde topu kazanma konusunda başarılı olamadık. Çünkü saha içinde iyi organize olan bir Galatasaray vardı. Bu nedenle ceza sahası içerisinde onlara çok fazla gol pozisyonu verdik. Golden sonra reaksiyonumuz oldukça iyi seviyedeydi. Daha sona hem savunma hem de hücumda daha iyi işler yaptık. Bu hak edilmiş bir galibiyet. Bu statta, böylesine yoğun baskı altında oynamak bizim için kolay değil."

"90 dakikayı değerlendirdiğimizde hak edilmiş bir galibiyet"

Tuchel, kariyerinde benzer maçlar oynadığını ifade etti.

"Şampiyonlar Ligi çok zorlu mücadelelere sahne olan bir arena. Galatasaray, Avrupa'da rüştünü ispatlamış, geçmiş yıllarda çok başarılı olmuş bir takım. Bizim için çok kolay olmadı. İlk yarıda arzuladığımız seviyeye ulaşamadık. 90 dakika değerlendirildiğinde alınan galibiyetten dolayı mutluyum. İlk yarı için 'Hak edilmiş galibiyet' diyemem. Çünkü Galatasaray taraftarı önünde çok baskılı bir oyun oynadı. İkili mücadelelerde eksik olan bizdik. Ancak ikinci yarıda toparlandık. Geçiş oyununu çok iyi oynadık. Özellikle Sane ile bunu çok iyi başardık. Mücadele ettiğimiz mecra Şampiyonlar Ligi. 90 dakikayı değerlendirdiğimizde hak edilmiş bir galibiyet."

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili sorulan soruya Thomas Tuchel, "Dün akşam aldığım bilgiler oynamayacağı yönündeydi. Bugün elime listeyi aldığımda, onun ağrılı şekilde oynayabilecek kapasitede bir oyuncu bildiğim için taktiksel bir değişikliğe gitmedim. Zaten onun oynayabileceği hesabıyla kadromu kurdum." dedi.