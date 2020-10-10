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Bu uyarılara dikkat! İşte kalp krizinin 6 kritik sinyali

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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 6 sinyali anlattı
Bu uyarılara dikkat! İşte kalp krizinin 6 kritik sinyali

GÖĞÜSTE RAHATSIZLIK HİSSİ

Kalp krizinin 'geliyorum' diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. Kalp krizi hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar. Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi 'fil oturmuş gibi kimi yanma' şeklinde tarif ediyor.


SOL KOLA YAYILAN AĞRI

Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor. En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran kalp krizli hastaya nadir rastlanıyor.

BAYGINLIK VEYA BAŞ DÖNMESİ HİSSİ

Baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan… Ama bazen de kalp krizinden! Bu nedenle beraberinde göğsünüzde rahatsızlık veya nefes darlığı hissediyorsanız hemen bir doktora başvurun.

BOĞAZ VE ÇENEDE AĞRI

Tek başına olan boğaz ve çene ağrısının kalp krizi ile çoğunlukla alakası olmuyor. Ancak önce göğüsten başlamış, sonra boğaz ve çeneye yayılan bir ağrı ise mutlaka zaman kaybetmeden doktora gitmek gerekiyor.

SOĞUK TERLEME

Özellikle soğuk terleme ile birlikte göğüste ağrı varsa çok daha dikkat edilmeli. Çünkü bu ikili kalp krizinin en sık rastlanan belirtisini oluşturuyor.

NEFES DARLIĞI

Hiçbir nedeni yokken ani başlayan ve geçmeyen nefes darlığı, kalp krizi veya bir başka bir ciddi hastalığın işareti olabiliyor. Mutlaka hastaneye gitmek gerekiyor.

 

 

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