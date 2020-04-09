“Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında süreci uzatma kararı alacağız”

Başbakan Ersin Tatar, koronavirüs salgını konusunda ülkede şu anki durumun memnuniyet verici olduğunu ancak risk olmaması için tedbirlerin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nda Covip-19'a ilişkin durumun ve sonrası için öngörülen gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sona erdi.

Başbakan Ersin Tatar toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs salgını konusunda şu anki durumun memnuniyet verici olduğunu belirterek, risk olmaması için tedbirlerin devamı konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile mutabakata vardıklarını söyledi.

Yarın Ankara’dan gelecek uçağın ardından uçuşların da durdurulacağını açıklayan Başbakan Tatar, büyük özveriyle sağlanan başarının sürmesi için izolasyonun sürmesi gerektiğini, hangi sektörün ne zaman açılabileceğinin değerlendirileceğini, bir planlama yapılacağını belirtti.

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bu sabah bir araya gelerek, koronavirüs konusunda yapılan çalışmalar, alınan tedbirler, içinde bulunulan koşullar ve bundan sonraki süreç için nelerin düşünüldüğünü ele aldıklarını kaydetti.

En önemlisinin halkın sağlığı olduğunu vurgulayan Başbakan Ersin Tatar, bu konuda genel bir anlayış olduğunu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da aynı görüşte olduklarını söyledi.

“BUGÜNKÜ BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDA SÜRECİ UZATMA KARARI ALACAĞIZ”

Şu anda izolasyon döneminin devam ettiğini, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında bu sürecin uzatılması için alacakları bir karar olacağını, onu da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktardıklarını söyleyen Başbakan Ersin Tatar, alınan tedbirlerle ve halkın duyarlılığı ile şu anda içinde bulunulan durumun memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

“DIŞARI ÇIKMA ZORUNLULUĞU OLMAYAN KİMSE DIŞARI ÇIKMASIN, ÇIKARSA MASKESİNİ TAKSIN”

Virüsün şu an yatay bir seyir izlediğine dikkat çeken Başbakan Tatar, “Yani kontrol altındadır. Temenni ettiğimiz gibi gelişmektedir. Herhangi bir risk unsuru ve artış olmaması için tedbirlerin devam ettirilmesi gerektiği noktasında aramızda mutabakat vardır. Hükümet olarak biz de bu görüşü savunmaktayız. İzolasyon devam ediyor. Dışarı çıkma zorunluluğu olmayan kimse dışarı çıkmasın, çıkarsa maskesini taksın” dedi.

“YURT DIŞINDAN GELİŞLER YARIN SON”

Yurt dışından gelenlerin artık yarın gelecek Ankara uçağı sonrasında son bulacağını, uçakların da bu noktadan sonra durdurulması konusunda da bir görüş birliklerinin olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, karantina altındaki insanların karantina sürecini tamamladıktan sonra aileleri ile görüşebileceğini söyledi.

KKTC’nin korunması gerektiğini, bu konuda çok büyük fedakarlıklar yapıldığını, çok büyük özveriler gösterildiğini ifade eden Başbakan Tatar, bu başarının sürdürülebilmesi için bu izolasyonun sürmesi gerektiğini, bunu da Cumhurbaşkanı Akıncı ile konuştuklarını ve fikir birliği içinde olduklarını kaydetti.

“GENEL ANLAYIŞ ACELE EDİLMEMESİ YÖNÜNDE…”

Bundan sonraki süreçte ekonomiyi yönetme anlamında görüş ve düşüncelerini paylaştıklarını, sektörlerin açılması için bir takım planlama ve çalışmalarının olacağını belirten Başbakan Tatar, hangi sektörün ne zaman açılacağı konusunun hükümet tarafından değerlendirme aşamasında olduğunu Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktardıklarını, ancak genel anlayışın çok da acele edilmemesi yönünde olduğunu vurguladı.

Risk alınmaması gerektiğini, ancak hazırlıkların yapılması gerektiğini ifade eden Başbakan Tatar, şu anda planlamaların tamamlanacağını ve ona göre gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydetti.

“SİYASİ GERGİNLİĞİ BİR YANA BIRAKARAK, İSTİŞARE İÇİNDE OLUNMASI HALKIN DA BEKLENTİSİ”

Devletin en üst makamları olarak siyasi gerginliği bir yana bırakarak, istişare içinde olunmasının halkın da beklentisi olduğunu dile getiren Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile yapılan bu görüşmenin kendilerini de memnun ettiğini söyledi.

Tatar şöyle devam etti:

“Halka verilecek mesaj; en doğrusunun bizlerin sağlığı için alınacak kararlarla ve aynı başarıyla bu sürecin yönetilmesidir. Bu anlayışla bugün buradaydık. Kendi aramızdaki iletişim ve diyaloğu devam ettirebileceğimize ve çeşitli konularda görüş alışverişi yapabileceğimizi tekrar ifade ettik.”