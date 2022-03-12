Burak Elmas'tan Ahmet Nur Çebi'ye: Torpil istemiyoruz, aslanlar gibi oynarız

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş maçının ertelenme durumuyla ilgili, "Torpil istemiyoruz, aslanlar gibi oynarız" yorumunu yaptı.

Barcelona deplasmanından dönen Galatasaray kötü hava koşulları ve ülke puanı açısından Beşiktaş derbisinin ertelenmesini istedi. Ancak Beşiktaş cephesi bu talebe olumlu yaklaşmadı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada Galatasaray'ın istemesi durumunda Vodafone Park'ta maçların oynanabileceğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise Çebi'ye yanıt verdi.

Torpil istemediklerini söyleyen Burak Elmas, "Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz! Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00’de Ali Sami Yen’de, Nef Stadyumu’nda ‘aslanlar’ gibi bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Burak Elmas'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"14 Mart 2022 Pazartesi günü oynanması planlanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ileri bir tarihe ertelenmesiyle ilgili başvurumuzu, 11 Mart 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’na ilettik. Başvurumuzun ardından bazı Beşiktaş yöneticilerinin ve taraftarlarının, konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdiğini görüyorum, takip ediyorum. Bu noktada ertelemeyle ilgili başvurumuzda söz sahibi olan herkese şunu hatırlatma görevini kendimde hissediyorum. Bundan 8 ay önce, Sayın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı, değişmemesi gereken ve Finansal Eşit Rekabeti sağlamaya yönelik ana kuralı “Türkiye’yi Avrupa’da temsil ediyoruz. Biraz torpile ve kayrılmaya ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var.” sözleriyle talep etti ve ülke puanı hedefi ile bu kuralların bozulmasında hiçbir mahsur görmedi. Kurallara uyma samimiyeti önemlidir. Namağlup bir şekilde Avrupa’da mücadele etmeye devam eden Galatasaray’ın torpile de kayrılmaya da ihtiyacı yok! Bu noktada bizi yanlış anlamışlar… Bizim, ülke puanını yükselterek Türkiye’ye +1 kontenjan sağlama savaşımızı anlamamaları normal…

Çünkü kendileri, “Ülke puanı, ülke puanı” diye başladıkları sezonda, bırakın puan almayı, Avrupa’da gol bile atamadılar. Avrupa’da kazanmayı unuttukları gibi Galatasaray’ı da tanımıyorlar. Bu erteleme başvurusunun asıl sebebi; - Çok sayıda lig müsabakasının ertelenmesine sebep olan, İstanbul’da hayatı durduran olağanüstü hava koşullarıdır. - Yoğun kar yağışının getirdiği bu olağanüstü koşullarda, hiçbir zeminin 3 günde 2 maçı kaldıramayacağının gün gibi aşikar olmasıdır. - Kaldı ki asıl sorun, takımımızın hala İstanbul’a ulaşamama sorunudur… Yani perşembe gecesi Camp Nou’da Barcelona’ya karşı akılcı ve belirleyici bir mücadele sergileyen takımımızın şu an itibarıyla hâlâ İstanbul’a dönememiş olması; gün içinde de dönüşünün mümkün gözükmemesidir. Mevcut koşullar içinde pazar günü evine; yani İstanbul’a dönüp dönemeyeceği de şu an için belli değildir. - Adil rekabet ortamının, bizim dışımızdaki sebepler yüzünden ortadan kalkmasıdır. - Türk futbolu için, Avrupa arenasında son yılların en önemli mücadelesi öncesi, takımımızın o maça yüzde 100 hazırlanabilme arzusudur.

Başvurumuzda da belirttiğimiz gibi; Türk futbolu olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, Avrupa Ligi’nde elde edeceğimiz her başarının, ülke puanımız için paha biçilemez bir değeri vardır. Çeyrek final, hatta olası bir final yolculuğu tüm milletimize büyük umut, güven ve moral verecektir. Türk futbolunda ‘değişim’, ‘dönüşüm’, ‘temiz sayfa’ sözlerinin en fazla kullanıldığı dönemdeyiz. Ve şimdi bu sözlerin samimiyet testinden geçiyoruz. Diğer yandan, başvurumuz kabul edilmezse de çıkar aslanlar gibi oynarız. Ve emin olun ki; kızmayız, kin gütmeyiz. Yarın, benzer bir durum geliştiğinde, Türk futbolunun Galatasaray’ın iradesine ihtiyacı olduğunda; ülkemizin, Türk sporunun, ebedi dostlarımızın yanında saf tutarız. Bu kurucularımızdan bize miras kalmış; bugüne kadar bu bayrağı gururla taşımış efsane başkanlarımızın bizlere öğrettiği Galatasaray değerlerinin bir gereğidir. 117 yıldır, Galatasaray’ı var eden de bu değerlerdir. Altını tekrar çiziyorum: Biz kimseden ‘torpil’ istemiyoruz… Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz! Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00’de Ali Sami Yen’de, Nef Stadyumu’nda ‘aslanlar’ gibi bekliyoruz!"