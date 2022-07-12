  • BIST 2.434,02
  • Altın 971.399
  • Dolar 17.3894
  • Euro 17.4113
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Burası KKTC... Asgari Ücrete 2 Bin 500 TL, Vekile ise 24 Bin TL artış geliyor...

» »
Burası KKTC... Asgari Ücrete 2 Bin 500 TL, Vekile ise 24 Bin TL artış geliyor...
Burası KKTC... Asgari Ücrete 2 Bin 500 TL, Vekile ise 24 Bin TL artış geliyor...

Burası KKTC... Asgari Ücrete 2 Bin 500 TL, Vekile ise 24 Bin TL artış geliyor...

 

DETAY ÖZEL - BARIŞCAN ŞEKERCİ

 

KKTC'de 1 Ocak 2022'den 31 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan Hayat Pahalılığı %56,76 olarak açıklandı. Ardından toplanan Asgari Ücret Tespit komisyonu KKTC'de yaklaşık 80 Bin kişiyi etkileyecek olan asgari ücret artışını belirledi.

Komisyon İşveren ve Devlet tarafının oyları ile Asgari Ücreti aylık 8 Bin 600 TL'ye yükselti.

Asgari ücrete %41 civarında artış yaptı.

 

KAMU GÖREVLİLERİNE %56,76

KKTC'de Milletvekili maaşlarına  %56.76 artış ile 24 bin TL civarında artış yapılması bekleniyor.

Ortalama olarak KKTC'de Milletvekili maaşının Brüt olarak  67 bin TL civarında olması bekleniyor.


 

Asgari Ücrete %56,76 artış verilmedi

KKTC'de 1 Ocak 2022'den 31 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan Hayat Pahalılığı %56,76 olarak açıklandı. Ardından toplanan Asgari Ücret Tespit komisyonu KKTC'de yaklaşık 80 Bin kişiyi etkileyecek olan asgari ücret artışını belirledi.

Komisyon İşveren ve Devlet tarafının oyları ile Asgari Ücreti aylık 8 Bin 600 TL'ye yükselti.

Asgari ücrete %41 civarında artış yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızık Yolu: “Her geçen gün daha da pahalılaşan hayat, emekçi sınıfları yoksulluğa itiyor”30 Nisan 2022 Cumartesi 15:30
  • Baraka Kültür Merkezi: “1 Mayıs’ta Sokağa, Devrimin Provasına!”28 Nisan 2022 Perşembe 12:01
  • KOSGEB desteğiyle iş yeri açan kadın girişimci oyuncak ihracatına başladı26 Şubat 2022 Cumartesi 19:10
  • Asgari ücret için toplanacaklar21 Aralık 2021 Salı 23:22
  • DAÜ-SEN: "Vaka sayılarının rekor düzeyde olması sorumluluk almak istemeyenlerin eseridir"20 Kasım 2021 Cumartesi 15:50
  • Bağımsızlık Yolu: Kriz Emekçinin Krizidir, Ultra Zenginlerin Değil!20 Kasım 2021 Cumartesi 11:32
  • KTOEÖS: Mücadelemiz Devam Edecek20 Kasım 2021 Cumartesi 11:03
  • Limasol Sigorta’dan Girişimci Kadınlara Destek19 Kasım 2021 Cuma 13:15
  • 2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu04 Ekim 2021 Pazartesi 18:38
  • “Eylemin amacı, çalışanları güvencesiz bırakmak değil, çalışmaya devam etmelerini sağlamaktır”15 Ağustos 2021 Pazar 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti