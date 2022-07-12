Burası KKTC... Asgari Ücrete 2 Bin 500 TL, Vekile ise 24 Bin TL artış geliyor...

Burası KKTC... Asgari Ücrete 2 Bin 500 TL, Vekile ise 24 Bin TL artış geliyor...

DETAY ÖZEL - BARIŞCAN ŞEKERCİ

KKTC'de 1 Ocak 2022'den 31 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan Hayat Pahalılığı %56,76 olarak açıklandı. Ardından toplanan Asgari Ücret Tespit komisyonu KKTC'de yaklaşık 80 Bin kişiyi etkileyecek olan asgari ücret artışını belirledi.

Komisyon İşveren ve Devlet tarafının oyları ile Asgari Ücreti aylık 8 Bin 600 TL'ye yükselti.

Asgari ücrete %41 civarında artış yaptı.

KAMU GÖREVLİLERİNE %56,76

KKTC'de Milletvekili maaşlarına %56.76 artış ile 24 bin TL civarında artış yapılması bekleniyor.

Ortalama olarak KKTC'de Milletvekili maaşının Brüt olarak 67 bin TL civarında olması bekleniyor.





Asgari Ücrete %56,76 artış verilmedi

KKTC'de 1 Ocak 2022'den 31 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan Hayat Pahalılığı %56,76 olarak açıklandı. Ardından toplanan Asgari Ücret Tespit komisyonu KKTC'de yaklaşık 80 Bin kişiyi etkileyecek olan asgari ücret artışını belirledi.

Komisyon İşveren ve Devlet tarafının oyları ile Asgari Ücreti aylık 8 Bin 600 TL'ye yükselti.

Asgari ücrete %41 civarında artış yaptı.