Burçlar ve İlişkilerde Kıskançlıkları

Burçların Kıskançlıkları, Tepkileri ve Davranışları

KOÇ

Ön plana çıkma duygusunun en yoğun olduğu burç olan Koç, geri planda kaldığı zaman tepkisini fazlasıyla ortaya koyacaktır. Genel anlamda öz güven sahibi olduğu için kendisini ikinci plana atılmış hissetmediği sürece aklına kıskançlık gelmeyen Koç, bir savunma güdüsü olarak kıskançlık hisseder. Kıskançlığı ortaya çıktığı zaman ise tepkisel yönünü bu konuda da ortaya koyar ve istemeden de olsa karşısındakileri incitebilir. İlişkilerinde kıskanç ve tetiktedir. Kendisine bir rakip hissettiği veya gururu kırıldığı zaman hırçınlaşacaktır. Aynı zamanda, partnerinin zamanının çoğunu kendisine ayırmasını ister. Birlikte olduğu insana yol göstermek ve liderlik etmekten çok hoşlanır. Koçlar dürüst ve sadık oldukları için tüm fikir ve duygularını eşleriyle paylaşmaktan zevk duyarlar.

BOĞA

Boğa burcu için kıskanmak, hayatın içinde var olan doğal duygulardan biridir. Bir Boğa çevresinde istediği ve sahip olamadığı her şey için ölçülü bir şekilde kıskançlık hisseder. Bu duygu onlar için motive edici bile olabilir. Ancak, Boğalar genel anlamda kontrollü olmalarına rağmen, kıskançlık duygularına hakim olamadıkları zaman hayatları sıkıntıya girecektir. Rahatlarına düşkün Boğalar, kıskançlıklarını kontrol edemedikleri zaman hem kendilerini hem de çevrelerini huzursuz edebilirler. İlişkilerinde ise kıskançlık onlar için bir sevgi ve bağlılık göstergesidir. Karşılıklı ilişkilerde Boğalar ile birlikte olmak için oldukça sabırlı ve sakin olmak gerekir. Bir Boğa, partnerinin kendisine sürekli onunla birlikte olmaktan zevk duyduğunu ve mutlu olduğunu söylemesini bekler. Boğaya yapılan romantik davranışlar onu çok etkileyecektir.

İKİZLER

Kendi hayatı içinde kendine yetebilen burçlardan biri olan İkizler için ilk bakışta kıskançlık söz konusu değildir. Son derece pozitif bir tutum içinde yaşayan İkizler, içten içe sahip olduğu kıskançlık gibi negatif duyguları saklamasını ve yerine daha pozitif yönlerini sergilemesini iyi bilir. İçinden geldiği gibi davranmayı seven birisi olduğu için de çevresi tarafından kıskanç yönü kolay kolay keşfedilemez. İlişkilerinde kalbi kırılmadığı veya aldatılmadığı sürece, kıskançlık duygularını ortaya çıkarmaz, aksine umursamaz bir tutum sergiler. İkizleri mutlu etmek kolay görünse de, aslında yorucu ve zordur. Hem duygusal hem de cinsel yaşamda tatmin edilmeyi bekleyen İkizler, ancak ilişkisini bu şekilde ayakta tutabilmektedir. İkizler ile bir birliktelik yaşamak için öncelikle güven ve samimiyet gerektiğini unutmayın!

YENGEÇ

Aşırı duygusal Yengeç burcu için kıskançlık da diğer duygular gibi yoğun bir şekilde kalbinde yer etmektedir. Duygularını kontrol etmekte zorluk çeken Yengeç, kıskançlık duygusunun esiri olduğu zamanlar, çevresindeki herkese karşı gardını almış bir şekilde davranır. Endişeli tutumu ve sürekli sorgulayan hali ile çevresindekileri bunaltması da oldukça muhtemeldir. Zaman zaman duygusal çıkışları ile de çevresindeki insanları incitebilir. İlişkilerinde kıskanç bir tutum sergilerken, zaman zaman baskıcı da olabilir. Yengeçlerin sezgileri kuvvetlidir, size ufak gelen bir yalan bile söylemeniz halinde, bunu hissederse hayatı size zindan edebilir. Güveni sarsıldığında toparlanması uzun zaman alacağı için kıskançlık bu aşamada tahammül edilemez bir boyuta ulaşabilir.

ASLAN

Şımartılmaya ve güzel muamele görmeye son derece alışkın olan Aslanlar, Zodyak’ın kıskançlığa oldukça kolay yenilebilen bireylerindendir. Lider ruhları onları hep ileri götürmeye meyletse de kıskançlığa kapılmaları halinde oldukları yerde saymaları ve bunun stresini yoğun bir şekilde hissetmeleri olasıdır. Sosyal hayatta başarılı bir yere sahip Aslanlar, kıskançlığa yenildiği zaman içlerine döner ve alıngan olurlar. Çevrelerindeki insanları suçlayıcı olabilirler. İlişkilerinde ise genelde sahiplenici ve kıskanç bir tavır sergilerler. Aslanların güvenini kazandığınızda sarsılması zordur, lider ruhuna ayak uydurup inatlaşmadığınızda, onlarla sorun yaşamanız pek de mümkün değildir. Aslanların karşısındakine güveni, çoğu zaman kıskançlığın önüne geçmektedir.

BAŞAK

Sakin, soğukkanlı ve mantıklı Başaklar için kıskançlık asla doğru bir tercih değildir. Ancak, her insanın olduğu gibi Başakların da zayıf yönleri vardır ve kıskançlığa kapıldığı zaman altından kalkamamak da bir Başakların zayıf yönlerindendir. Kıskançlık duygusu ile hareket etmeye başladığı zaman bir Başak, çevresine karşı fazlaca alıngan ve eleştirel olur. İnsanların ne düşündüğünden öte, kendi algısını ön planda tutar ve sonucunda kinlenebilir. İlişkilerinde ise partnerini koruyucu ve kıskanç bir tutum sergiler, ancak karşılıklı güvenle oluşturulmuş bir ilişkide, Başaklar kıskançlık duygusunu yaşamaz ve yaşatmazlar. Başakları kıskançlığa sürükleyecek tutum ve davranışlardan kaçının, çünkü bu davranışlar ilişkinizin boyutunu daima olumsuz yönde değiştirir.

TERAZİ

Son derece neşeli bir hayat süren Teraziler için kıskançlık dışarıya asla yansıtılmaması gereken bir duygudur. Zaman zaman ortamın en parlak insanı olamadıklarında, kıskançlığa kapılıp dikkatleri daha da üstlerine çekmek için ellerinden geleni yapabilirler. Kıskançlığın etkisi altında baskın çıkma çabasına girebilirler, ancak kin tutma huyları yoktur. Öte yandan çok gururlu olmaları sebebiyle, kıskandıklarını da belli etmeme gayreti içerisine girebilirler. Bir Terazinin kıskançlığa kapıldığını, neşesini kaybetmesinden anlamak mümkündür. İlişkilerinde, ilgi üstlerinde olduğu sürece kıskançlık gibi duyguları ortaya çıkarmazlar. İkili ilişkilerinde de durum aynıdır; üzerindeki ilginin dağılması yine Terazinin kıskançlığa kapılmasına yol açar, gururlu yapısı gereği bunu dile getirmekten kaçınan Terazi partneriniz, farklı düşüncelere kapılmanıza sebep olabilir. İlgi gösterdiğiniz bir Terazi ile eğlenceli mutlu bir ilişki sürdürebilirsiniz.

AKREP

Adeta kıskançlık kelimesiyle özdeşleşmiş olan Akrepler için bu duygu bir yaşam tarzıdır. Diğer burçların imrendiği şeyleri, bir Akrepler kıskanır. Kontrol etme arzusuna sık sık yenilen Akrepler, olaylar kontrolleri altından çıktığında, içlerinde baskın tuttukları kıskançlığı, büyük bir fırtına olarak dışa vurabilirler. Genel anlamda insan ilişkilerinde politik bir tavır sergileyen Akrepler, kıskançlık kontrolünde bu politik tavırdan ödün verebilirler. İlişkilerinde sahiplenici ve kıskanç özellikleri daha yoğun olarak ortaya çıktığı için idare edilmesi zor olabilirler. Kıskanç bir Akreple sürdürülen ilişkide, alttan alan ve toparlayıcı olan partnerleridir. Onun, ilişkide yaşattığı kıskançlık, mutsuzluğunuza yol açabileceği için idare edici davranışlar ilişkinizi olumlu etkiler.

YAY

Genel anlamda hayatlarında kıskanç olarak tanımlanmayan Yaylar, söz konusu insan ilişkileri olduğu zaman farklı bir tutum sergileyebilirler. Değişken tavırları, ne yapacaklarını bilememezliklerinden kaynaklanır ve Yaylar, en çok kıskandıkları zaman nasıl davranması gerektiklerini bilemezler. Doğal bir tepki olarak hislerini belli etmeye meyilli Yaylar, çevreleri tarafından zaman zaman takıntılı ve uzlaşılmaz olarak nitelendirilebilirler, ancak bu davranışlar, onların kıskançlık duygularını saklama çabasından başka bir şey değildir. İlişkilerinde beklenmedik şekilde kıskanç ve sınırlandırıcı bir tutum sergileyebilirler. Kıskançlıklarını açıkça dile getirmeyi tercih etmedikleri için hareket ve davranışlarıyla karşısındakinin anlamasını beklerler. Bu tutumları karşısında partnerleri kayıtsız kalırsa, o zaman tepkileri daha fazla büyür. Kıskanç bir Yayı yatıştırmanın yolu, onu anlamaktan geçer.

OĞLAK

Mantıklı bir yaşam sürüp hep yükselmeyi hedefleyen Oğlaklar, başarı merdivenlerinde çevresindekilerden dolayı duraksama yaşadıkları zaman kıskançlığa kapılabilirler. İnsan ilişkilerini doğal bir şekilde menfaat odaklı kurmayı tercih eden yapıdaki bir Oğlak, menfaatlerine aykırı bir durumda, bastırdığı tüm kıskançlığı karşısındakini hedef alarak yansıtabilir. Kıskançlığa kapılmış ve öfkenin esiri olmuş bir Oğlak, akla gelebilecek her şeyi yapabilir. İlişkilerinde sadakat ve karşı cinsi kıskanan bir tutum bekler. Sadakatinize güvenmeyen, inanmayan bir Oğlakla mutlu bir ilişki sürdürmeniz imkansızdır. Yaşadığınız ilişkide önce kendinizi doğru anlatmalı ve aynı ölçüde davranışlar sergilemelisiniz yoksa sabredilmez bir kişiyle ilişki yaşamak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA

Her insan gibi zaman zaman bir Kova’nın da kıskançlık duyması beklenebilir, ancak Zodyak’ın diğer üyeleriyle kıyaslandığı zaman, bir Kova neredeyse hiç kıskançlık duymaz. Kovalar için kıskançlık sözlüklerinde yer almaz. Onlar kıskançlıkla harcayacakları zamanı, serinkanlılıkla geçirmesini iyi bilirler. Kendileri kıskançlıkla vakit kaybetmedikleri gibi çevresindekilerin de kıskançlıkla yaşamalarına anlam veremezler. İlişkilerinde olumlu bir tutum sergilemekten yanadırlar, ancak ilişkilerine dair bir tehdit söz konusu olduğunda kıskançlığa yenilebilirler. Kovalar, kıskanç bir yapıda olmadıkları için karşısındakilerin onlara gösterdiği kıskaçlık duygusuna anlam veremezler ve işte o zaman sorun yaşamaya başlarlar. Kıskançlığı mantıklı bulmayan Kovalara, aynı tutumu sergilediğinizde mutlu olmak çok kolaydır.

BALIK

Kıskançlık, Balıklar için en zararlı duygulardan biridir. Kıskançlık hissettiği zaman kendi kendini yiyip bitiren Balıklar, içine kapanık bir hale dönüşebilirler. Sevdiklerini benimsemeye meyilli olan Balıklar, çevresindekiler tarafından kıskanç ve baskıcı olarak nitelendirilebilirler, ancak bu onların temel güdülerindendir. Onlar, kıskançlıktan öte sahiplenici bir yapıya sahiptirler. Öte yandan kendileri, çevrelerindeki insanların kıskanç bir tutum sergilemesinden hoşlanmazlar, çünkü özgürlüklerine düşkündürler. Sahiplenici yönlerinin, kıskançlıkla eşdeğer tutulması yüzünden zaman zaman zor duruma düşmeleri de söz konusudur. İlişkilerinde kendilerini güvende hissettikleri sürece kıskançlık krizine girmezler. Güven üzerine kurulmuş bir ilişkide Balıklar mutluluğu kolay yakalarlar. Sahiplenici davranışlarının kıskançlık olarak değerlendirmemesi Balıklar için önemlidir. Kıskançlık konusunda hassas olan Balıklar, partnerlerinin kıskanç olmasına anlam veremezler ve kabul edemezler.