Buse Savaşkan’dan Paris 2024 açıklaması: Kendime verdiğim sözü tuttum!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yüksek atlamada finale kalarak büyük bir başarı elde eden Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde basın toplantısı düzenledi.

“Kendime verdiğim sözü tuttum” diyen Buse Savaşkan, psikolojik ve fiziksel olarak zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi ve bu kadar zorlu dönemin ardından, böyle başarıya ulaştığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Savaşkan açıklamasında şunları söyledi:

“Benimle fotoğraf çekinmek isteyen çok arkadaşım oldu bununla gurur duydum. Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı ile Türkiye bayrağının yan yana olmasını sosyal medyada gördüm. Yüksek atlamayla ilgilenen sporcuların benim yanıma gönderilmesini federasyona ilettim. Atletizmde küçük yaşların benim kırdığım rekorları KKTC vatandaşların kırmasını umuyorum.”

FERHAT SAKALLI: ALTYAPIDA YER ALAN ÇOCUKLARIMIZIN BİRÇOĞU SAKAT ÇÜNKÜ SERT ZEMİNDE YARIŞIYORLAR

Atletizm Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı ise, “Her hükümet değiştiği zaman spor politikaları değişiyor. Bize inandılar Buse çıktı. Belki yarın farklı branşlardan da çıkanlar olacak. Federasyonlarımızın birlik olması ve dik durması lazım. Dik durmak ve sporcu odaklı ilerlemek lazım. Altyapıda yer alan çocuklarımızın birçoğu sakat çünkü sert zeminde yarışıyorlar" dedi.