Büyük yangın: Polisten yeni açıklama

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne ait antrepoda çıkan yangınla ilgili polisten açıklama yapıldı.
Büyük yangın: Polisten yeni açıklama

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne ait antreponun bir bölümünde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, 28 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen yangında muhtelif elektronik cihazlar, kırtasiye, konfeksiyon, alkollü içki ve tütün ürünleri yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

 

