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Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödendi

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Haziran ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan 83 üreticiye 125 vaka için toplam 90.000,00 TL tazminat ödenmiştir.  
Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Haziran ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan 83 üreticiye 125 vaka için toplam 90.000,00 TL tazminat ödenmiştir.  

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılmış olup, hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabileceklerdir.                                                                   

                                                                                                İPEK KIZILDUMAN

                                                                                   GENEL TARIM SİGORTASI FONU

                                                                                                        MÜDÜRÜ

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