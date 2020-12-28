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Büyükoğlu, yurtdışındaki başarılı sporcuları kutladı

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Bağımsız Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, yurt dışındaki başarılı Kıbrıslı Türk sporcuları kutladı.
Büyükoğlu, yurtdışındaki başarılı sporcuları kutladı

Bağımsız Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, yurt dışındaki başarılı Kıbrıslı Türk sporcuları kutladı.

Büyükoğlu “özelde Güzelyurt Bölgesi'nin genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetiştirmiş olduğu sporcularımızın bulundukları spor kulüplerinde göstermiş oldukları başarılar bizleri gururlandırmaktadır.” dedi.

Bu sporcuların performansları ile Kıbrıs Türk gençliğine  örnek teşkil ettiğini kaydeden Büyükoğlu “Anadolu Efes'teki  Erten Gazi'ye, Belediye Kütahya Spor'daki  Zihni Temelci'ye  ve Maidstone United'da görev yapan Zihni Temelci'ye  başarılar dilerim.” İfadesinikullandı.

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