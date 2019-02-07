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Buz üstünde soyunan Tuktamışeva:Haftada en az bir kez seks

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Dünya şampiyonu ve Kanada Grand Prix’te yaptığı striptiz şovuyla adından söz ettiren Rus artistik patinajcı Yelizaveta Tuktamışeva, bir kadının haftada en azından bir kez seks yapması gerektiğini söyledi.
Buz üstünde soyunan Tuktamışeva:Haftada en az bir kez seks

Kanada Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Britney Spears'ın ‘Toxic' parçası eşliğinde striptiz dans yapan Tuktamışeva, YouTube'da COMMANDOS kanalına verdiği röportajda sağlık için kadınların haftada ne sıklıkla seks yapması gerektiği yönündeki soruyu yanıtladı.

Seks hakkında konuşmaktan çekinmediğini belirten Tuktamışeva "En azından her gün bir kez. Ne kadar istekli olduğuna bağlı. Ben henüz 22 yaşındayım, henüz sağlık için kaç kere yapılması gerektiğini anlamıyorum" dedi.

Tuktamışeva daha önceki bir röportajında da buz pateninden daha zevkli olan tek şeyin seks olduğunu söylemişti.

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