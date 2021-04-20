  • BIST 1.374
  • Altın 463,547
  • Dolar 8,1117
  • Euro 9,7794
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAToplam 7625 test yapıldı, 55'i yerel 67 pozitif vakaya rastlandı,

Çad Cumhurbaşkanı Deby cephe hattında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti

» »
Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephe hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.
Çad Cumhurbaşkanı Deby cephe hattında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephe hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.
Orta Afrika ülkesi Çad'da, Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

YÜZDE 79 OYLA SEÇİMİ KAZANMIŞTI

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'nun açıkladığı kesin sonuçlara göre, 6. kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, yüzde 79,32'lik oy oranıyla seçimin galibi olmuştu.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

2033'E KADAR SEÇİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanı Itno, 2018'de Anayasa değişikliğiyle, bu yıl görev süresinin dolmasının ardından, her biri 6'şar yıl olmak üzere 2 dönem daha seçilebilmesinin yolunu açmıştı.

Bazı muhalefet liderleri, seçimleri boykot çağrısı yapmıştı.

Muhalefet, Çad'ı 30 yılı aşkın süredir yöneten Itno'yu ülkede monarşi kurmaya çalışmakla suçlarken, Itno ise insanların kendisine duyduğu güven nedeniyle yeniden aday olduğunu ifade etmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afrika'da 100 Milyondan Fazla İnsan Gıda Sorunuyla Karşı Karşıya16 Nisan 2021 Cuma 13:16
  • Uganda'da Yıldırımın İsabet Ettiği 9 Çocuk Hayatını Kaybetti16 Nisan 2021 Cuma 13:12
  • Süveyş’i tıkayan ‘The Ever Given’ için 900 milyon dolar tazminat talebi15 Nisan 2021 Perşembe 12:15
  • Nijerya'da Terör Örgütü Boko Haram 30 Kişiyi Kaçırdı14 Nisan 2021 Çarşamba 12:30
  • Nijerya'da Boko Haram'ın BM Yardım Tesislerine Düzenlediği Saldırılarda 5 Kişi Öldü12 Nisan 2021 Pazartesi 12:45
  • Nijerya’da başörtüsü tartışması yüzünden kapatılan okullar yeniden açıldı12 Nisan 2021 Pazartesi 08:39
  • Nijerya'da Silahlı Kişilerin Cezaevine Saldırısında 1844 Mahkûm Firar Etti06 Nisan 2021 Salı 12:30
  • Mısır'da 'Firavunların Altın Geçidi': 18 kral ve 4 kraliçe mumyası devlet töreniyle yeni müzeye taşındı04 Nisan 2021 Pazar 14:04
  • Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki zararı için 1 milyar dolar tazminat istiyor02 Nisan 2021 Cuma 21:59
  • BM: “Önlem Alınmazsa 2030'a Kadar Bir Milyar İnsan Aşırı Yoksulluğa Sürüklenecek”02 Nisan 2021 Cuma 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti