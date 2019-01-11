Çağdaş Müzik Derneği Tsm Korosu, Hüseyin Kanatlı onuruna konser verecek

Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, Şef Ersin Tünay yönetiminde, Hüseyin Kanatlı onuruna 14 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de YDÜ AKKM'nde konser verecek.
“Ahde Vefa Konserleri 1” adıyla gerçekleştirilecek olan konserde, TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Ayşe Ekiz ile İhsan Güvenç konuk sanatçı olarak sahne alacak.
Dernekten yapılan açıklamada, TRT saz sanatçılarının da yer alacağı konserin biletlerinin Çağdaş Müzik Derneği ile Lefkoşa Deniz Plaza'dan 20 TL karşılığında temin edilebileceği belirtildi.
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