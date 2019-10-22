Çağman: Havanda su döver gibiyiz, milletvekilliği benim yapacağım iş değil! Tekrar aday olmayacağım...

DP Milletvekili Dr Koral Çağman BRT’de Birinci Boyut programına konuk oldu.

İşte DP Milletvekili Çağman’dan siyasete yönelik çarpıcı yorumlar…

“Siyaset bana pek uymadı”

“Siyaset bana pek uymadı. Ben cerrah olarak çalıştım işi başlayıp, bitirip sonra başka iş yapmayı severim. İki yıldır burdayım havanda su döver gibiyiz. Eğitimde, sağlıkta sorunlarımızı düzeltemedik. Kamuya bakacak olursak hiçbir vatandaşımız bir gün de işini halledemediğinden şikayetçi. Memur fazlalığımız da var. Fazla memur az iş. Orada da bir sorumuz var. Çiftçimizin, hayvancımızın durumu belli şikayetçi. İki yıl oldu ben Meclis’e gireli birşey çözebildiğimizi sanmıyorum. Maalesef ülke dıştan da birtakım müdahalelerle Türkiyeli-Kıbrıslı kavgası varmış gibi ortama sokuldu. Çok anlamsız. Birşeyleri düzeltmek için birşeyler yapmak lazım. Ama düzeltemiyoruz”

“Sadece bireysel kurtuluşu konuşuyoruz”

“Toplumsal kurtuluşu konuşmamız gerekirken herkes bireysel kurtuluştan yana olduğu için keza bu sağlık sisteminde de kamuda çalışanlarda da aynıdır. Hatta çiftçi ve hayvancıda da aynıdır. Yani öyle bir hale geldik ki; herkes sadece kendini düşünüyor. Birşeyleri değiştirmek istediğimizde benden başlamayın deniliyor.Bunları konuşmamız lazım. Siyasi partiler, herkes birşey söylüyor ama köklü değişime geldiğinde kimse buna yanaşmıyor. Bu yüzden ben bir milletvekili olarak birşey yapamamaya alışamıyorum”….

“Seçim kaygısı kafasıyla birşey çözeceğimizi sanmıyorum”

“İşin gerçeği milletvekili arkadaşlarım bana kızacaklar ama biz 600 kişi seçime girdik herkes birbirinin önüne geçmeye çalışarak, parti gözekmeksizin sonra 50’imiz buraya geldik. Herkes birbirinin önüne geçerek bakan olma sevdasına düştü. Sonra bakanlar da belirlendikten sonra bir sonraki seçimi nasıl kazanırız kaygısına düştük. Bu kafayla ben birşey çözeceğimizi sanmıyorum. Bizim artık toplumsal olarak toparlanmaya ihtiyacımız var. Köklü reformlara ihtiyacımız var. Bir kalemi alıp da sadece bir kenarını düzelttiğinizde parlak bir gelecek çıkmıyor önünüze”…

“Bir sonraki seçime girmem” “meclis’ten içimi döküp öyle giderim”

“Dışarda daha etkiliyim. Meclis’te o kadar etkili olabildiğimi sanmıyorum. Bir sonraki seçime girmem. Zaten Meclis’te görmüşsünüzdür az konuşurum”… “Siyaset ne için yapılır? Bazen bunu unutıyoruz. Siyaset yeniden seçilmek için mi yoksa halk için mi yapılır? Bir defa daha seçilmek Koral Çağman’ın umurunda değil. Bu Meclis’ten içimi döküp öyle giderim herhalde”…. “SEN NİYE KONUŞMUYORSUN DEDİLER” “Meclis’teki tüm vekil arkadaşlarla hemen hemen her partiden vekillerle tek tek konuştum.Neden hepimiz sorunlar için birlikte konuşmuyoruz dedim. Sen niye konuşmuyorsun dediler. İşte şimdi konuşuyorum. Bunları Meclis kürsüsünden söylediğimde çok fazla tepki alacağımı biliyorum. Ama herkesin de benimle aynı fikirde olduğunu biliyorum”…

“YDP Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımını körükleyen bir parti” “dp ile ydp’nin meclis çatısı altındaki çalışması bana uzak”

“YDP İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI VE GÜVEN SORUNUM VAR” “DP ile YDP’nin Meclis çatısı altında birlikte çalışması bana göre uzak. Nedeni de görüş ayrılığı ve güven sorunu. Kıbrıs’ta iki kutup yaratmanın Kıbrıslılara hiçbir faydası yok. Kişisel görüşüm; maalesef YDP Türkiyeli- Kıbrıslı ayrımını körükleyen bir parti gibi görünüyor. O yüzden de pek desteklemiyorum”.

“Denktaş’ın puanı bir miktar daha artacak” “çatı adayı olma noktasına henüz gelmedi”

“DP’nin oylarının artıyor olması Serdar Denktaş’a gelen geri bildirimler puanının bir miktar daha yükseleceğini gösteriyor. Bu da umut verici.Serdar Denktaş çatı adayı olma noktasına henüz gelmedi.Ama neden olmasın.Yani öyle bir adaylık söz konusu olacaksa olumlu olacağını düşünüyorum.

“Casıno yoksa turizm batar mı?”

“Bir ülkede casino yoksa turizm batar mı? Biz neden bu fikre iyice endekslendik ki! Casinolar varsa turizm olur yoksa turizm batar, lokomotif sektörlerimizden birini kaybederiz. Neden bu olayı buraya getirdik ki! 28 tane casino var, 15 tanesinin müracatı var.Bu sayı arttığı zaman kendi aralarındaki rekabetten dolayı zarar etmesi olacaktır. Dolayısıyla bir casino daha açmanın bu ülkeye turizm ile korkunç bir patlama getireceğini düşünmüyorum”.

“3 tane bitmek üzere olan otel için yasa tasarısına ivedilik istendi”

“Sadece 3 tane bitmek üzere olan otel için Şans Oyunları Yasa Tasarısı’na ivedilik istendi. Adamızı öyle bir hale getirdik ki sanki casinolar ve üniversitelerdir”…