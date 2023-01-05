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California 2023 yılına afetlerle girdi

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ABD’nin California eyaleti yeni yıla felaketlerle girdi. Hafta sonu başlayan yoğun yağış sele dönüştü, 2 kişi hayatını kaybetti. Bugünden itibaren de bölge benzer bir sel riskiyle karşı karşıya.
California 2023 yılına afetlerle girdi

ABD’nin orta, kuzey ve bölgeleri son 40 yolun en soğuk hava dalgasını geride bırakırken, ülkenin batısı yoğun yağış ve oluşan selin etkisi altında.

ABD’nin en büyük eyaleti California’da, pazar gününden beri devam eden yağış hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yağışların sele dönüştüğü bölgede, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yardım ekiplerince kurtarıldı.

Halk helikopterlerle kurtarıldı

Sacramento'daki acil yardım ekipleri de, mahsur kalan çok sayıda vatandaşı helikopterle güvenli bölgelere taşıdı.

Etkili olan yağışlar California ve Nevada'da yaklaşık 235 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kalmasına sebep oldu.

Yağışlar hızını azaltsa da uzmanlar, bugünden itibaren etkili olacak yeni yağışlı hava dalgasının bölgede yeni bir felakete dönüşme ihtimali konusunda uyarılarda bulunuyor.

Eyaletin ilk depremi 5,4

Selin yanı sıra ülkenin deprem yönünden en riskli bölgesi olan California eyaletinde, 2023’ün ilk büyük depremi de meydana geldi.

Eyaletin kuzey bölgesinde Rio Del kasabası merkezli, 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Rio Dell Belediyesi'nden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle bölgede yaklaşık 100 evin hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, deprem nedeniyle kasaba sakinlerinin yarısının elektriği, yüzde 30'unun ise suyunun kesildiği kaydedildi.
 

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