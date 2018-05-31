Çalıntı haberler için "ara emri" kararı!

“Fasıl 264 Telif Hakkı Yasası ve 1911 Copyright Act (İngiltere Telif Hakkı Yasası)”na aykırı hareket edilmesi nedeniyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen iki farklı davada “ara emri” kararı verildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, internet gazeteciliği iddiasıyla “çalıntı haber” yayınlanmasına karşı ara emri kararı aldı.

Gazeteciler Birliği çatısı altında oluşturulan Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi’nin “haber ve emek hırsızlığı ile yasa dışı haksız rekabete” karşı başlattığı mücadele sonuç vermeye başladı.

Yenidüzen gazetesi adına Avukat Aslı Murat ve Havadis gazeteleri adına Avukat Deniz Düzgün’ün ara emri başvuruları, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşüldü.

Komite tarafından başvurular “Fasıl 264 Telif Hakkı Yasası ve 1911 Copyright Act (İngiltere Telif Hakkı Yasası)” üzerinden yapıldı.



ÖZGÜN HABERLERİ ÇALINTI KULLANMAK



Yargıç Vedia Barkut Barkın ve Hazal Hacımulla, iki farklı davada, http://www.kibris724.com/ hakkında “geçici ara emri” kararı verdi.

Bu karara göre, davanın esası görüşülünceye kadar ilgili internet gazetesi, Yenidüzen ya da Havadis gazetelerinin özgün haberlerini kullanması durumunda suç işlemiş kabul edilecek.

Öte yandan, Kıbrıs Postası gazetesi adına yapılan başvurunun da pazartesi günü görüşüleceği bildirildi.

Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği “Medya Takip Hukuk Bürosu” avukat Aslı Murat, Deniz Düzgün, Levent Kızılduman ve Şefik Aşçıoğluları tarafından temsil ediliyor.

Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi, Türk Ajansı Kıbrıs’ı da “çalıntı ajans haberleri” konusunda strateji belirlemeye çağırdı.