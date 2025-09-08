  • BIST 10430.06
  • Altın 4820.161
  • Dolar 41.2632
  • Euro 48.5315
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Çalışmalarımız ve kurumumuz siyasi tartışmalara alet edilmemeli

» »
Kamu Hizmeti Komisyonu, anayasal bağımsız bir kuruluş olduğunu hatırlatarak, sınav ve mülakat işlemlerinde bağımsız, tarafsız, adil ve şeffaflık ilkeleriyle hareket ettiklerini belirtti.
Çalışmalarımız ve kurumumuz siyasi tartışmalara alet edilmemeli

Kamuoyunda yaşanan tartışmalar üzerine açıklama yapan Kamu Hizmeti Komisyonu, anayasal bağımsız bir kuruluş olduklarını vurguladı.

Komisyon, yetkilerini Anayasa, yasa ve tüzüklerden aldığını belirterek, başkan ve üyelerinin yürüttükleri tüm sınav ve mülakat işlemlerinde bağımsız, tarafsız, adil ve şeffaflık ilkeleriyle hareket ettiklerini, bundan sonra da etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Komisyon ayrıca, çalışmalarının siyasi tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Haftalık itfaiye raporu... 7 yangın ve 25 özel servis olayı08 Eylül 2025 Pazartesi 15:16
  • Girne’de iki trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı, 2 tutuklu08 Eylül 2025 Pazartesi 14:17
  • Kanunsuz avlanan 7 kişiye yasal işlem08 Eylül 2025 Pazartesi 14:16
  • Kamu Hizmeti Komisyonu: Çalışmalarımız ve kurumumuz siyasi tartışmalara alet edilmemeli08 Eylül 2025 Pazartesi 12:59
  • Burak Maviş'den Üstel eleştirisi: Torpil düzeni dayatmaya çalışanların hesabı sandıkta sorulacak08 Eylül 2025 Pazartesi 12:46
  • Sınır Kapısında 159 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi08 Eylül 2025 Pazartesi 12:42
  • Acı haber... 3 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti08 Eylül 2025 Pazartesi 12:39
  • İşyeri Sahibi Müşterisini Darp Etti: Omurga Kemiği Kırıldı08 Eylül 2025 Pazartesi 12:32
  • 587 Gün kaçak yaşayan zanlı mahkemede...08 Eylül 2025 Pazartesi 12:25
  • Suçüstü yakalandılar... Uyuşturucu zanlıları mahkemede...08 Eylül 2025 Pazartesi 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti