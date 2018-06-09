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Çaluda: “Kemal Dürüst’ün bu konuda hiçbir rolü yoktur.”

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UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın açıklaması şöyle:
Çaluda: “Kemal Dürüst’ün bu konuda hiçbir rolü yoktur.”

“HP Milletvekili Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, bugün Diyalog Gazetesi’nin manşetten verdiği haberde şahsımla ilgili olarak bir takım iddialar ortaya koymuştur. Sn. Manavoğlu, aleyhimdeki dosyanın bir önceki hükümet döneminde hazırlandığını iddia ederek Kemal Dürüst’ün seçim döneminde benim kazanmamı istemediği için Çalışma Bakanlığı’ndan bilgi toplandığını iddia etmiştir.Kemal Dürüst’ün bu bilgileri Fırtına Karanfil’e verdiğini ve onun da ortaya döktüğünü söylemiştir. 

Kamuoyunun bilmesini isterim ki, Sn. Manavoğlu’nun bu konudaki iddiaları tamamen bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Öncelikle aleyhimdeki bir iğnenin ucunu doldurmayacak iddiaların söz konusu olduğu bu dosya, 2013’te geçici hükümet döneminde hazırlanmış olup, seçim malzemesi olarak kullanılmak üzere basında yer almıştır. Söz konusu haber, o dönemde bazı resmi gazetelerde de yayımlanmıştır. 5 yıl boyunca açılmayan bu dosya, ben milletvekili olduktan sonra Çalışma Bakanı Sn. Zeki Çeler tarafından gündeme getirilmiş ve hükümet yetkilileri de dokunulmazlığımın kaldırılması üzerinden prim yapmaya başlamışlardır.

Dolayısıyla dokunulmazlığımın kaldırılmasıyla ilgili özel komitede görev alan bir milletvekilinin aleyhimdeki dosyanın bir önceki hükümet döneminde hazırlandığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu söylemesi, kendisinin konuya ne kadar uzak olduğunu ya da konuyu saptırmaya çalıştığını göstermektedir. Sn. Kemal Dürüst ve Sn. Fırtına Karanfil ile seçim dönemlerindeki siyasi rekabetimizin bu konuya alet edilmesini asla doğru bulmuyorum. Her iki partilimizin de bu konuda hiçbir rolü yoktur. Birilerini zan altında bırakmadan önce bilgi sahibi olunmalı ve belgelerle konuşulmalıdır.”

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