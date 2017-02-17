Çam Kozalağı Suyunun Hiç Bilmediğiniz 5 Faydası

Artık evimizde sadece süs olarak değerlendirmek yerine yiyip içeceğiz de :) Çünkü kendileri tam bir şifa kaynağı.

Faydaları neredeyse hiç duyulmamış özel bir bitki çam kozalağı. Evlerde çoğu zaman dekor amaçlı kullanılınan kozalağın faydaları öyle çok ki, duyduktan kendisinin reçelini bile yapıp afiyetle yiyebilirsiniz!

Solunum ve Akciğer Rahatsızlıkları

Öksürük, tıkanma, astım rahatsızlığı ve balgam çıkarma gibi hastalıklarda oldukça etkili. Eğer sigara kullanıyorsanız, ciğerlerinizi temizlemek için de birebir! Bakın öyle ki, cümlelerime şimdiden ünlem koymaya başladım. Gerisini siz düşünün artık.

Çökmüş Bağışıklık Sistemi

Bağışıklık sistemini artıran kozalak, doğada nadir bulunan özel bileşenlere sahiptir. Kış boyunca hasta olmamak ve bağışıklık sistemiminizi güçlendirmek adına, suyunu içebilir ya da reçelini yaparak kahvaltıda tüketebilirsiniz.

Yıpranan Saçlar

Çam yağına biraz daha alışık haldeyiz. Çam kozalağı yağını yıpranmış saçlarınız için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Saçlarınız dökülüyorsa da yine seçiminizi çam yağından yana kullanabilirsiniz.

Psikolojik Sorunlar

Stres, sıkıntı ya da bunalım halindeyseniz çam yağı koklamak sizi yatıştıracaktır. İsteğiniz doğrultuda yastıklarınıza ya da çamaşırlarınıza birkaç damla damlatabilirsiniz. Yastıklarınıza damlattığınız çam yağı, rahat bir uyku uyumanızı da sağlayacaktır.

Odaklanma Sorunu

Odaklanma problemi yaşıyorsanız bunun için çam suyundan faydalanabilirsiniz. İçtiğiniz çam suyu, sizi yatıştırarak odaklnama problemini ortadan kaldıracaktır.

Çam Kozalağı Suyu Nasıl Hazırlanır?

5 adet yeşil çam kozalağını doğrayın ya da bütün bırakabilirsiniz. (Dezenfekte etmeyi unutmayın.) Derin bir kaba ya da tencereye içme suyu ekleyin. Doğramış olduğunuz çam kozalaklarını suya ilave edin. 24 saat boyunca demlendirin. Bir gün beklemesinin sonucunda yarım saat de kaynatın.

Uygulamanın sonunda bal ile tatlandırabilirsiniz. Günde bir bardak tüketebilirsiniz.

Önemli Not: Doğadan gelen şifa kaynağı da olsa, kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Bilmediğiniz bir rahatsızlığınız varsa içtiğiniz su durumu tetikleyebilir. Sağlıcakla!