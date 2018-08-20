  • BIST 90.186
  • Altın 232,474
  • Dolar 6,0706
  • Euro 6,9256
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Caminin yanındaki genelev hala açık

» »
Almanya'da caminin hemen karşısına açılan genelev, tepkilere rağmen hala açık. Genelev işletmecisi, "Türklerin tepkisini anlamıyorum çünkü müşterilerimizin yüzde 90'ı Türk" demişti
Caminin yanındaki genelev hala açık

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Pinneberg şehrinde 2016 yılında açılan genelev, işletilmeye devam ediyor. Cami Derneği yetkililerinin imza kampanyasına rağmen açık kalan genelevin işletmecisi,  "Gece 23:00'te açıyoruz. Bu saatte sokakta çocuklar yok. Kimseye kötü örnek olmuyoruz. Türklerin tepkisini anlamıyorum çünkü müşterilerimizin yüzde 90'ını Türkler oluşturuyor" demişti.

Almanya'da cami yakınında yasal olarak kurulmuş olan bir genelevin kapatılması yönünde bir kanun maddesi bulunmuyor. 

Öte yandan genelevin 1 Temmuz 2017 tarihinde kabul edilen yeni yasaya göre, genelev işletmecilerinin yeniden kayıt yaptırmaları gerekiyordu. Eyalette bulunan yaklaşık 100 genelevin çoğunun bu yeni düzenlemelere uygun davranmadıkları belirtildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İsviçre: El sıkışmayı reddeden Müslüman çifte vatandaşlık verilmedi18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:14
  • Merkel'den Suriye konusunda olası 4'lü zirveye ilişkin açıklama17 Ağustos 2018 Cuma 17:40
  • Merkel'den, Erdoğan'ın duyurduğu dörtlü zirve hakkında açıklama17 Ağustos 2018 Cuma 15:45
  • 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir Alman savaş uçağı bulundu17 Ağustos 2018 Cuma 14:52
  • Geç kaldığı uçağa yetişmek için sahte bomba ihbarı yaptı17 Ağustos 2018 Cuma 14:44
  • Hollanda'dan din özgürlüğüne darbe: "Pastafaryanizm bir din değil"17 Ağustos 2018 Cuma 09:54
  • Ezidi kadın, kendisini esir alan IŞİD'liyle Almanya sokaklarında karşılaştı16 Ağustos 2018 Perşembe 16:38
  • İngiliz seyahat şirketinden 'cinsel maceraperestlere özel' tatil paketleri16 Ağustos 2018 Perşembe 12:35
  • THY uçağında radyoaktif sızıntı16 Ağustos 2018 Perşembe 12:28
  • Yunan Savunma Bakanı Kammenos'tan mevkidaşı Akar'a davet15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti