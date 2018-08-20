Caminin yanındaki genelev hala açık

Almanya'da caminin hemen karşısına açılan genelev, tepkilere rağmen hala açık. Genelev işletmecisi, "Türklerin tepkisini anlamıyorum çünkü müşterilerimizin yüzde 90'ı Türk" demişti

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Pinneberg şehrinde 2016 yılında açılan genelev, işletilmeye devam ediyor. Cami Derneği yetkililerinin imza kampanyasına rağmen açık kalan genelevin işletmecisi, "Gece 23:00'te açıyoruz. Bu saatte sokakta çocuklar yok. Kimseye kötü örnek olmuyoruz. Türklerin tepkisini anlamıyorum çünkü müşterilerimizin yüzde 90'ını Türkler oluşturuyor" demişti.

Almanya'da cami yakınında yasal olarak kurulmuş olan bir genelevin kapatılması yönünde bir kanun maddesi bulunmuyor.

Öte yandan genelevin 1 Temmuz 2017 tarihinde kabul edilen yeni yasaya göre, genelev işletmecilerinin yeniden kayıt yaptırmaları gerekiyordu. Eyalette bulunan yaklaşık 100 genelevin çoğunun bu yeni düzenlemelere uygun davranmadıkları belirtildi.