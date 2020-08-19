Çanakkale Basın Bildirisi Yayınladı

Futbolda yeni sezona yönelik hazırlıklara başlayan bazı kulüplerimiz, 17 Ağustos Pazartesi günü başlayan 1.transfer dönem de takım kadrolarına katmayı düşündükleri oyuncular transfer edilirken, transferi düşünülen isimler içinde girişimlerini sürdürüyor. Son şampiyon Mağusa Türk Gücü yeni sezon öncesinde takım kadrosuna katmak istediği oyuncularla ilgili girişimlerde bulunarak, talip olduğu oyuncuları kadrosuna katmaya çalışıyor. Çanakkale’nin genç futbolcusu Uvanç Recaioğlu’na talip olan Mağusa Türk Gücüyönetimi ile Çanakkale yönetimi yapılan görüşmelerde transferde anlaşma sağlayamadı. Çanakkale Türk Spor Kulübü yönetimi transferine onay vermediğini Uvanç Recaioğlu ile ilgili yaşanan gelişmelere açıklık getirmek için basın bildirisi yayınladı.

Spor ahlağına etik omayan davranışta bulunuyor, başlığı altında yayınlanan basın bidirisinde şu ifadelere yer verildi.

10 yıldır lisanslı olarak futbol hayatını kulübümüzde sürdürmekte olan Uvanç Recaioğlu, bölge takımımız,bu yılın süper lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü yanı sıra iki kulübün de ilgilendiğioyuncumuza yapılan transfer tekliflerini değerlendiren Çanakkale yönetimi, transferlerin iki kulüp menfaatleri göz önünde bulundurarak yapılabileceği bilincinde olmaları gerektiği görüşünü ortaya koydu. Mağusa Türk Gücü yönetimi ile Çanakkale yönetimi arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca lisanslı oynucumuz Uvanç Recaioğlu, kulübümüze karşı kışkırtıldığı görüşünde oldukları savunuldu. Mağusa Türk Gücü yönetimi Uvanç Recaioğlu transferi bitiremeyince,etik dışı davranışlar sergileyerek Futbol Federasyonuna 2 yıl futbol oynamaması yönünde çalışmalar yapıldığını, oyuncumuzu etkileyerek başka takımlara gitmemesini engelendiğini, Çanakkale kulübükazanmasın, benim istediğim olacak mentalitesi ile oyuncumuza imza atmasısağlanmasının ardından yaşanan gelişmeler Çanakkale yönetimin çok büyük tepkisine yol açtığı ifade edildi. İki kulüp transfer görüşmesi yaparken, oyuncularının bu şekilde yönlendirilip Çanakkale kulübünü bölmeye çalışılması yankı uyandırırken,tepkilere de neden oldu. Mağusa Türk Gücü yönetimi transfer etmek istediği 1999 doğumlu Uvanç Recaioğlu’nu sağlık kontrolünden geçirdiği, ön çapraz bağ yırtığı olduğu tesbit edildiği, tarafımızdan 3 doktorunda muayenesinden geçirilerek klinik testleri oyuncunun futbol oynayabileceği söylemesine rağmen Mr sonucuna göre ameliyat olabileceği gözlemlenmiştir denildi. Mağusa Türk Gücü yönetimi oyuncumuzu Türkiye’ye göndererek ameliyat ettireceklerini, 2 yıl Çanakkale’de futbol oynamayarak lisansın düşeceğini ve daha sonrada Mağusa Türk Gücü’ne lisans çıkarılacağı denilmesi spor ahlak ve etiğine uymadığı gibi bu yılın süper lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü gibi büyük kulübün bu davranışı etik bulmadığmızı üzülerek belirtmek isteriz denildi. Mart 2019 yılında asker iken çekilen Mr sonucunda sakatlığı ortaya çıkan oyuncumuz Unavç Recaioğlu’nun tam olarak ne zamandan beri ön çapraz bağının yırtık olduğu doktorlar tarafından tesbit edilemediğini, bugüne kadar 45 resmi müsabakada toplam 4003 dakika fiilen futbol oynadığı da belirtildi.

Özellikle oyuncumuz bizimle hiçbir şekilde muatap ettirilmeyip, tamamen kendileri oyuncumuzu yönlendirmeye çalışılması etik midir diye sorgulanırken, oyuncuyu transfer edemiyorsanız bunu anlaşamadığınız külübe zarar vermek için yapıyorsanız bu davranış spor etik ve ahlağına uygun olmamıştır denildi. Futbol Federasyonumuzun bu konuda gerekli önlemleri kulüpleri korumak adına alması gerektiğini Çanakakle yönetimi olarak beklediklerinin altı çizilirken, Mağusa Türk Gücü başkan ve yönetimi oyuncumuz Uvanç Recaioğlu’na spor ahlak ve etiğine uygun olmayan davranışlarla yönlendirdikleri için kınıyoruz denildi.