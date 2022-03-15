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Çapkıner: Zulmün Hiçbir Canlıya Uğramasına Gönlümüz Asla Razı Gelmez

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Çapkıner: Zulmün Hiçbir Canlıya Uğramasına Gönlümüz Asla Razı Gelmez
Çapkıner: Zulmün Hiçbir Canlıya Uğramasına Gönlümüz Asla Razı Gelmez

Çapkıner yaptığı yazılı açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşında neredeyse bir milyonu geçen Ukrayna vatandaşının mülteci durumuna düştüğüne işaret ederek, evlerini terk eden Ukraynalıların durumunun üzücü olduğunu ve bunu hiçbir ülke vatandaşının hak etmediğini söyledi. 
 

Birçok Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguladığını, ülkelerini terk eden Ukraynalı sığınmacılara kapılarını açtıklarına işaret eden Çapkıner, Ukrayna için çıkarılan sesin Suriye, Irak, Afganistan ve Filistin için çıkarılmamasını eleştirdi. 
“Ermenilerin binlerce Azerbaycan vatandaşını katlederken, yurtlarından sürüldüğü zaman ortalıkta yoksunuz? Ukrayna vatandaşlarına kapılarını açarken hiç tereddüt etmezken, konu Müslüman olunca neden sesiniz kısılıyor?” diyen Çapkıner, ülkelerindeki savaştan kaçan Afganistan, Suriye’den binlerce çocuk, kadın ve yaşlının da olduğu mülteci gruplarının gitmek istedikleri Avrupa Birliği ülkelerine alınmadıklarını anımsattı. 
 

Çapkıner, konu Müslümanlar olunca dünya ve AB ülkelerinin sessiz kaldıklarını ifade ederek, bu gidişata dur diyecek bir çözüm bulmak gerektiğini kaydetti. 
 

Müslümanların maruz kaldığı zulümlere karşı günü birlik çalışmalar yerine, Anavatan Türkiye başkanlığında “Müslümanları Koruma ve Yardım Merkezi” kurulması gerektiğini vurgulayan Çapkıner, “Sabırla, azimle, dirayetle yürütülecek bu çalışmalar er geç Müslümanları BM’ye alternatif bir birliğe götürecek ve dünyanın Müslümanlara uyguladığı bu zulmü sona erdirecektir” dedi. 

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