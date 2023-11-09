  • BIST 7788.62
  • Altın 1788.074
  • Dolar 28.5229
  • Euro 30.5958
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKamyon kasasında cenazeler, yaralı bebekler: İsrail vahşetinde 34'üncü gün

Carlo Ancelotti: Arda yüzde 100'e geldiğinde sahada süre alacaktır

» »
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son iki maçtır, maç kadrosuna almasına rağmen sahada kullanmayı tercih etmediği Arda Güler'in oynamak için tam hazır olmadığını söyledi.
Carlo Ancelotti: Arda yüzde 100'e geldiğinde sahada süre alacaktır

Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadıkları maçta Portekiz'in Braga takımını 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında Arda Güler ile ilgili soruları yanıtladı.

Braga maçının kadrosunda olmasına ve oldukça avantajlı bir skor yakalamalarına rağmen Arda'ya neden süre vermediğine ilişkin bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Onunla yakından ilgileniyoruz. İki önemli sakatlıktan çıktı ve yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte tüm antrenmanlara katılıyor. Arda yüzde 100'e geldiğinde sahada süre alacaktır." dedi.

Diğer yandan İspanyol basını, 61. dakikada 3-0'lık skor üstünlüğünü elde eden ve beş oyuncu değiştirme hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'e şans vermeyen Carlo Ancelotti'nin kararını eleştirdi.

Arda Güler ile ilgili haberlere son zamanlarda alışılmışın dışında oldukça fazla yer ayırmasıyla dikkati çeken Marca gazetesi, maç sonunda hemen internet sayfasında "Arda'nın oynamamasına ne dersin?" sorusuyla bir anket başlattı.

Kısa sürede 5 binden fazla kişinin oy kullandığı ankette "Kötü, bugün ilk kez sahaya çıkması için mükemmel bir gündü" cevabını veren yüzde 66, "İyi, daha fazla süre alması gereken başka futbolcular var" cevabını veren yüzde 34 oldu.

Gazetedeki yorumda "Taraftar, Arda'yı görmeye geldi. Türk futbolcuyu görememenin büyük bir hayal kırıklığı olsa da en azından büyük bir Brahim Diaz ile karşılaştı. Ya Arda Güler'e bir şey oldu ya da Ancelotti'nin böyle bir karar almasının hiçbir anlamı yok. Arda'nın oynatılması için çok rahat bir maçtı." denildi.

Real Madrid-Braga maçını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella da tribünden izledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mücadele ve Dostluk Turnuvası Başladı03 Kasım 2023 Cuma 08:47
  • Filistin'e destek veren Celtic taraftarına engel02 Kasım 2023 Perşembe 18:00
  • Doğuş Civisilli: “Gençlerbirliği her zaman hedefleri olan büyük bir camiadır”02 Kasım 2023 Perşembe 09:21
  • Arda Güler Real Madrid'de formasına kavuşuyor01 Kasım 2023 Çarşamba 16:46
  • Ballon d'Or 2023: Altın Top ödülünü Lionel Messi kazandı01 Kasım 2023 Çarşamba 13:35
  • Beşiktaş'ta başkanlık süreci 1 Kasım'da başlıyor31 Ekim 2023 Salı 18:00
  • FIFA'dan Luis Rubiales'e 3 yıllık ceza30 Ekim 2023 Pazartesi 20:45
  • AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün karşılaşmaları sonuçlandı29 Ekim 2023 Pazar 18:05
  • Bu statta yoğun baskı altında oynamak bizim için kolay değil25 Ekim 2023 Çarşamba 18:53
  • Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası’nda; Yarı Final Zamanı23 Ekim 2023 Pazartesi 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti