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CAS çalışanlarına Psikolojik destek

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CAS çalışanları bu süreç içerisinde ciddi anlamda geri dönüşümü olmayan kalıcı psikolojik ve tıbbi komplikasyonlarla karşı karşıya kalıyor.
CAS çalışanlarına Psikolojik destek

Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Ercan Havalimanı girişinde süresiz açlık grevine başlayan CAS çalışanlarına Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Enstitüsü ve Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlilerinden oluşan 2 psikiyatrist ve 25 psikologdan oluşan 25 uzmanın bugünden itibaren ücretsiz bir şekilde psikolojik destek vermeye başladığını açıkladı.

Çakıcı Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, açlık grevinde 9. günü geride bırakan CAS çalışanlarının bu süreç içerisinde ciddi anlamda geri dönüşümü olmayan kalıcı psikolojik ve tıbbi komplikasyonlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Çakıcı, CAS çalışanlarının psikolojilerinin bu süreçte büyük zarar gördüğünü, psikolojik travma yaşadıklarını, öfke ve çaresizlik hissettiklerini ve bugün yaşanan intihar girişiminin de bu psikolojik travmanın en büyük göstergesi olduğunu kaydetti.

Çakıcı, Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Enstitüsü olarak içinde psikiyatri profesörlerinden ve uzman psikologlardan oluşan 25 kişilik bir ekip oluşturduklarını, her gün iki psikoloğun akşam saat 17.00-18.00 saatleri arasında CAS çalışanları ile birebir görüşmeler yapacağını ve yaşadıkları psikolojik sıkıntılar nedeniyle kendilerine destek verileceğini ve bu hizmetten hiçbir ücret alınmadan gönüllü olarak yapılacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Enstitüsü’nün görevlendirdiği 27 kişilik ekip şu şekilde oluşuyor:

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Prof. Dr. Ebru Çakıcı, Yrd. Doç. Dr. Deniz Karademir, Uzman Psikolog İpek  Özsoy, Uzman Psikolog Gönül Taşçıoğlu, Uzman Psikolog Asra Babayiğit, Uzman Psikolog Ayşe  Buran, Uzman Psikolog Bade Yaya, Psikolog Gizem Yeşil Dirisu, Psikolog Zeynep Kızılgün, Psikolog Zuhal Koreli, Psikolog Tutku Damla Kamacıoğlu, Psikolog Cansın İskender, Psikolog Tuğçe Özbahadır, Psikolog Damla Araz, Psikolog Özlem Cumhur, Psikolog Dudu Karaoğulları, Psikolog Gül Yılmaz, Psikolog Çağla Elibol, Psikolog Gülşah Özkurşun, Psikolog Şeyma Samira Tunçay, Psikolog Ali Toprak, Psikolog Hakan Özer, Psikolog Kübra Özsat, Psikolog Gökçe Çakır, Psikolog Beniz Yılmaz, Psikolog Kadriye Özadmaca.

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