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Çavuşoğlu : İhracat artırılmalı, Yeni Pazarlar Bulunmalı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yeni Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Çavuşoğlu : İhracat artırılmalı, Yeni Pazarlar Bulunmalı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yeni Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Bakan Çavuşoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunan Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet, Oda’nın yeni dönemde yürüteceği faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarı diledi. Bakan Çavuşoğlu, ülkedeki üretim sektörüne önemli yatırımlar yapıldığını, başta fuarlar olmak üzere pek çok organizasyona katılarak standartların yükseltildiğini, tecrübe kazanıldığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, ihracatı arıtmak gerektiğini belirterek, denetimin, ihracatı artırmada önemli bir yere sahip olduğunu, bir malın ihraç edilmesinin o malın kalite denetiminin de yapıldığı anlamına geldiğinden söz etti.

Bakan Çavuşoğlu, Brexit nedeniyle İngiltere’nin yeni bir pazar olabileceğini ve buraya ürünlerin nasıl satılabileceği konusunun önem taşıdığını aktardı. Çavuşoğlu, ihracat için başka pazarlar bulunması, ihracata yönelik yeni ürünlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’den gelen su ile önümüzdeki dönemde daha çok bakliyat, sebze ve meyve üretimi yapılabileceğinin altını çizen Çavuşoğlu, sebze ve meyveler için soğutma ve paketleme sistemine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, üretimi teşviklerle desteklediklerini ve üreticinin yanında olmaya devam ettiklerini aktararak, söz konusu desteklerin sınırsız olmaması gerektiğini, üreticilerin de yatırım yaparak, kendilerini geliştirmelerinin ve standartlara uymalarının önemine işaret etti.

Kamacıoğlu, ülkede sanayinin geliştirilmesi, üretimin ve ihracatın artırılmasının öneminden söz etti. Kamacıoğlu, Türkiye’den suyun gelmesiyle birlikte tarım sanayinin daha da öne çıkması ve bu alanda yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Kamacıoğlu, gerek ithal edilen gerek ülkemizde üretilen ürünlerle ilgili gerekli testlerin yapılabilmesi için laboratuvar altyapısının geliştirilmesinin önemini ortaya koydu. İhracat yapabilmek, yeni pazarlara giriş yapabilmek için alıcı ülkelerin istediği analizleri ülkemizde yapabilmemizin elzem olduğunu ifade eden Kamacıoğlu, bu analizlerin tüm dünyada kabul edilebilmesi için de akredite laboratuvarlara ihtiyacımız olduğunu belirtti.

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