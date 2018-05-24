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Cezaevinde pire operasyonu

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KKTC Cezaevinde uzun süre gerekli ilaçlamanın yapılmaması nedeniyle pire baskına uğramasına nihayet müdahale edildi.
Cezaevinde pire operasyonu

Taner ULUTAŞ

Artan suçlu sayısı nedeniyle yatacak yerin bile zor bulunduğu cezaevinde, pirelerin kısa bir süre içerisinde çoğalarak, nöbet kulelerine kadar çıktığı öne sürülmüştü. Çeşitli suçlardan dolayı kapasitesinin iki katı mahkûmu barındıran Cezaevinde, her tarafı basan pirelere karşı ilaçlama operasyonu yapılırken tahmin edilenin üstünde pirenin öldürüldüğü öğrenildi.

Cezaevi çevrelerinden güvenilir bir kaynak yapmış olduğu açıklamada, "Bir süredir Cezaevini basan pirelere nihayet ilaçlar ile müdahale edildi.  Biz mahkûmlar pireler ile mücadele ederken, yetkililerin cezaevinin birçok yerini basan pireleri seyretmesi bizleri çok kızdırmıştı" dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla "Personelin kaldığı yer ile nöbet kulelerini bile basan pireler yetkililerin müdahalesi ile temizlendi. İlaçlanan bölgeler kısmen de olsa pireden temizlendi. Kamyon kamyon eşya dışarı taşındı ve bir o kadar çöp atıldı. Bu kadar uzun süre beklenmese ve anında müdahale edilseydi pireler bu kadar çoğalmazdı" ifadesinde bulundu.

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