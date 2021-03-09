  • BIST 1.544
  • Altın 418,534
  • Dolar 7,6488
  • Euro 9,1002
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Chiliz Coin son 24 saatte %100 artış gösterdi

» »
Dün yakaladığı yükselişle tüm zamanların rekorunu kıran CHZ (chiliz) coin konusunda kripto para takipçisi olan vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı
Chiliz Coin son 24 saatte %100 artış gösterdi

Dün yakaladığı yükselişle tüm zamanların rekorunu kıran CHZ (chiliz) coin konusunda kripto para takipçisi olan vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. 2018 yılında Malta'da kurulan CHZ (chiliz) coin spor klüpleri ile yaptıkları ortaklıklar ile biliniyor. Peki CHZ (chiliz) coin nedir, yükselişine devam eder mi?

CHİLİZ (CHZ) COİN NE KADAR YÜKSELDİ?

CHZ 0.2989 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Chiliz, 30 gün öncesine kadar 0,023 dolardan işlem görüyordu.

Chiliz COİN NEDİR?

Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneğidir. Günlük deneyimleri yükseltmek istiyoruz eğlencede hayran katılımı, geleneksel ürünler için alternatif ödeme çözümleri ve daha fazlası.Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

CHZ Coin Nedir?

Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imzaattığı da biliniyor. 2012 yılında Malta'da kurulan CHZ Coin geleceği de bu ortaklıklara bakıldığında bir hayli parlak görünüyor. Yatırımcılar sahip oldukları CHZ Coin miktarına göre takımlarının gol marşlarını, forma renklerini ve bunun gibi unsurlarını seçebiliyorlar. Buna ek olarak CHZ Coin yatırımcılarının takımları ile özel etkinliklere katılma ayrıcalığına da sahip olduğu biliniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Haftayı Nasıl Kapattı?06 Mart 2021 Cumartesi 09:14
  • Piyasalar yine ''aldı başını gitti''! Dolar, euro ve altın uçtu...05 Mart 2021 Cuma 09:20
  • Yeşil sahaların devleri şubat ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü04 Mart 2021 Perşembe 20:00
  • Lufthansa Grubu'ndan 2020'de 6,7 milyar avro zarar04 Mart 2021 Perşembe 18:15
  • Döviz kurları yükselişte!04 Mart 2021 Perşembe 09:20
  • Moody's: Türkiye'de devam eden politika değişikliği net bir pozitif kredi unsuru03 Mart 2021 Çarşamba 11:24
  • Döviz güne nasıl başladı?03 Mart 2021 Çarşamba 09:18
  • Döviz kurlarından sert düşüş!01 Mart 2021 Pazartesi 12:04
  • Döviz haftaya nasıl başladı?01 Mart 2021 Pazartesi 09:11
  • Mart ayında gözler büyüme rakamları ve ekonomik reformlarda olacak28 Şubat 2021 Pazar 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti