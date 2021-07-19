CHP Başkan Yardımcısı Ağbaba: KKTC Halkı rantçılara karşı uyanık olsun!

İşte açıklama;
Erdoğan'ın "doğalgaz bulduk" deyip yine faturaya zam yapacağını düşünürken KKTC müjdesi beklemediğimiz yerden geldi. KKTC'ye "Saray ve millet bahçesi" yapılacakmış (!) Türkiye'yi Saraylara, betona boğdukları yetmedi, sıra KKTC'ye geldi. KKTC halkı rantçılara karşı uyanık olsun!
Erdoğan'ın "doğalgaz bulduk" deyip yine faturaya zam yapacağını düşünürken KKTC müjdesi beklemediğimiz yerden geldi.— Veli AĞBABA (@veliagbaba) July 19, 2021
KKTC'ye "Saray ve millet bahçesi" yapılacakmış (!)
Türkiye'yi Saraylara, betona boğdukları yetmedi, sıra KKTC'ye geldi. KKTC halkı rantçılara karşı uyanık olsun!
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